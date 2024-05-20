為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

藍白強推藐視國會罪將「部隊」列入備詢對象 基進：削弱國防戰備

台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺今表示，藍白強推藐視國會罪、兩兆錢坑法案，背後的目的就是為了削弱國防戰備。（取自楊佩樺臉書）

台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺今表示，藍白強推藐視國會罪、兩兆錢坑法案，背後的目的就是為了削弱國防戰備。（取自楊佩樺臉書）

2024/05/20 19:48

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院院會明（21）日繼續處理藍白兩黨所提國會擴權案，台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺今日質疑，藍白意圖聯手強行通過的「藐視國會罪」明目張膽把「部隊」列入該案定義的備詢對象；國民黨立院總召傅崐萁提出的「兩兆錢坑」法案更劍指東部防衛要塞佳山基地，兩項法案背後都是為了削弱國防戰備。

楊佩樺指出，5月17日院會中，要通過的法案被民眾黨立院總召黃國昌視為最高機密，沒有公開就要直接表決通過。讓最在意程序正義的黃國昌，不惜被扣上黑箱的帽子也要通過的兩個法案，背後並不是公平正義的美名，而是為了削弱國防戰備而來。

楊佩樺認為，藍白兩黨當天要通過的法案，一旦通過除了行政官員必須在國會公然揭密之外，法案其實更明目張膽把「部隊」列入該案定義的備詢對象。如此一來，國民黨立委馬文君就算看不懂英文，也可以很輕易的將潛艦機密公開於世。

楊佩樺提到，國民黨團總召傅崐萁的兩兆錢坑法案要打通中央山脈，先不說提案的程序根本錯誤，傅崐萁想開闢的根本不是回花蓮的路，而是劍指東部最重要的防衛要塞佳山基地。她進一步說明，佳山基地在花蓮的西北部，以中央山脈作為天然的屏障，是台灣數一數二的空軍基地，具有完整的指揮系統，包括通信及情報系統、地下彈藥庫、油料庫及小型醫院等戰備設施，是台灣東部軍事防衛要塞。

楊佩樺表示，回花蓮的路若要有實質效益，極大機率會非常鄰近佳山基地，而外媒也向台灣示警，近兩年中國加強的對台灣東部的軍事威脅台。她強調，藍白一搭一唱，以國會改革、地方建設的美名，其實背後是影響國防為主，為中國侵略降低成本。楊呼籲，人民應該站出來抵制這樣的惡法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
國會擴權、錢坑法案惹議 李忠憲：中共想告訴中國人 台灣民主是笑話
2024/05/20 00:46

國會擴權、錢坑法案惹議 李忠憲：中共想告訴中國人 台灣民主是笑話
藍白強推國會擴權法案 綠委批 四大沒收、蠻橫黑箱
2024/05/20 05:30

藍白強推國會擴權法案 綠委批 四大沒收、蠻橫黑箱

竹田樂活居 善寬大地坪頂級豪墅尊榮
擴權要求司法、監察機關限期提供複本 監委：破壞憲法 立院變太上皇
2024/05/20 05:30

擴權要求司法、監察機關限期提供複本 監委：破壞憲法 立院變太上皇
國會擴權案明拚三讀 傅崐萁：「相信賴清德」不會有衝突
2024/05/20 13:30

國會擴權案明拚三讀 傅崐萁：「相信賴清德」不會有衝突

永慶房屋廣告 以誠實回應你對家的渴望
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播