藍白急推國會擴權法案 柯建銘質疑：接獲中共指示限期完成？

立法院民進黨團今日舉行輿情回應記者會。（記者謝君臨攝）

2024/05/20 20:12

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會明（21）日將續審藍白所提「國會改革」法案，民進黨團總召柯建銘今日再度向立法院長韓國瑜喊話，盼韓院長一念之間、休息協商，讓立院衝突停下來。柯也質疑，為何要急著通過，是否已接獲中共交代，要求限期完成，「堡壘很堅固，從內部破壞開始。」立院是民主象徵，價值遭摧毀台灣勢必香港化。

立院國民黨團、民眾黨團強推被質疑是「國會擴權」的相關法案，包括：總統赴立院國情報告常態化、國會聽證調查權、藐視國會罪、強化人事同意權審查、立院正副院長票選記名投票。17日院會審議時，朝野爆發激烈肢體衝突，歷經17小時鏖戰未果，明日院會將續審，民進黨團則向韓喊話要求「休息協商」。

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柯建銘今於民進黨團輿情記者會中表示，明天要開院會，他一直呼籲韓院長，只要講一秒鐘的話「休息協商」就可以；過去曾有30年民進黨團表決從未贏過，但民主遂行才是最重要的，沒收委員會沒有討論，時間到了就表決，也未協商，這是過去院長不敢做的事，「韓國瑜是主謀、幫凶？我看不懂，但和（國民黨團總召）傅崐萁、（民眾黨團總召）黃國昌都是共犯結構。」

柯建銘也質疑：「國民黨、民眾黨的所有立委，你們選半天來當立委，是要幹什麼？出賣國家利益，賣台？所有作為破壞憲政秩序，讓國會完全廢掉。」他說，國會假如連論證的空間都沒有，國會死亡、民主死亡，台灣難道不會香港化，這是非常嚴肅的事，今天所有外媒都關心此事，立院可能要改為人民大會堂。

柯建銘再度呼籲，休息協商再表決，不需要多少時間，協商一次、二次、三次都可以，為何急著要通過，是否傅崐萁已經接獲中共領導人習近平、中共全國政協主席王滬寧的交代，要限期完成，「我們要思考這個問題。」而且這是違憲的，擴權的反改革為什麼這麼急，代表中國有交代可以為所欲為？

柯建銘指出，電影裡有一句話，堡壘很堅固，破壞往往從內部開始，這是中國的策略，立院是民主象徵，從核心價值破壞掉最快，他們就遂行這個，不管是黃國昌、傅崐萁、韓國瑜都是這樣，迎合中國利益，從內部破壞，從民主堡壘國會內部把價值完全摧毀，台灣未來勢必香港化。「我們希望追求一個能夠論理、正常的國會，這點還是要回到韓國瑜身上，至於明天怎麼樣再看。」

民進黨團幹事長吳思瑤說，已有逾30位國際學者針對藍白擴權法案提出聲明，這些學者長期關心台灣政治和立院動態發展，非常擔憂藍白聯手提出擴權法案，顛覆、超越法治規範。他們也提到，先進國家縱使有「藐視國會罪」，但沒有任何一人因為和立委意見不合或回嘴，就受到該罪名指控，這難以想像。

吳思瑤強調，韓院長只要說出「休息協商」4個字，就能挽救國會民主，盼韓深思，上週五有6位立委送醫，還要重蹈覆徹？請韓院長深思。

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