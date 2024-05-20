賴清德就職演說挨批台獨 黃暐瀚：是中國「逼著台灣獨」！

賴清德20日在就職典禮上發表演說。（記者劉信德攝）

2024/05/20 22:54

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新任總統賴清德今天（20日）正式就職，賴清德在就職大典上重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，媒體人黃暐瀚予以肯定。針對有聲音批評賴清德演講就是在鼓吹台獨、擺明挑釁，黃暐瀚不以為然表示，兩岸早就越走越遠，除非台灣願意當中國一省、當特區，否則只要台灣人自認自己是國家，不管怎麼走，怎麼做，都是獨！

賴清德週一以「打造民主和平繁榮的新台灣」為題發表就職演說。在兩岸關係方面，黃暐瀚幫賴清德總結了2個重點，即「希望中國正視中華民國存在的事實」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

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黃暐瀚表示，上週他以「中國逼著台灣獨」為主題錄播節目，當時看到不少人（大部分是海外華人）嗆「快去獨！」、「笑你不敢！」、「敢獨就打！」看到這些留言，讓他更加體認到，兩岸的天差地遠，「中國逼著台灣獨，是指對岸逼著台灣繼續當一個『主權獨立的國家』，繼續與『中華人民共和國』不是同一國，並不是『創立台灣共和國』，台灣現在根本也沒有主要政黨，在搞『制憲建國』。」

他說：「中華民國在台灣，從1912年創立到現在，已經113年，蔡前總統與賴總統接力『注入台灣元素』，但國號未改，國旗不變，國家還是『中華民國』！中華民國早已經存在獨立於台澎金馬，何須『再次獨立』？台灣的媒體人，講了大陸不喜歡聽的話，或講述內容失真，對岸可以澄清、可以譴責，真的氣不過，非要懲戒當事人也就懲戒吧！連『家屬』都一起連坐，更讓台灣民眾意識到，兩岸在『思想、制度、觀念、生活態度』上存在著天差地遠的距離。」

最後黃暐瀚直言，「對中華人民共和國來說，不管是『中華民國』、『台灣』還是『中華民國台灣』，只要你當自己是一個『國家』，你就是獨。除非台灣願意當一省、當特區，只要兩千三百萬人自認自己是國家，不管怎麼走，怎麼做，都是獨！這還不叫『中國逼著台灣獨』嗎？」

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