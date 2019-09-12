最新民調 單挑、三腳、四腳 辣台妹均大獲全勝

2019-09-12 10:07

〔記者謝君臨／台北報導〕辣台妹大獲全勝！根據最新民調，在總統候選人支持度上，不論是總統蔡英文與高雄市長韓國瑜對決，或是加入尚未表態參選的鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲，形成「三腳督」或「四腳督」的情況，蔡均領先其他人；若蔡單挑韓，目前以16.4%的支持率大幅領先韓。

兩岸政策協會今召開「2020總統大選之選情民調」記者會，調查以蔡、韓、郭、柯進行對比式民調，並詢問民眾於各項國政議題及外交能力上，對於各總統擬參選人的信任程度。

在總統支持度上，民調顯示，若蔡英文對決韓國瑜，蔡以50.1%的支持度領先韓的33.7%達16.4%；假如加入郭台銘形成「三腳督」，則蔡、韓、郭的支持度分別為38.7%、26.7%、23.2%，蔡仍以12～15.5%的差距，分別領先韓、郭；最後再納入柯文哲，支持度依序為蔡33.2%、韓24.3%、郭18.1%、柯13.9%。

本次訪問委託循證民調公司於9月9日至10日進行調查，成功訪問1087未成年人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.97%，以住宅電話及手機進行調查，住宅電話以中華電信用戶為抽樣母體，採分層比例隨機抽樣法進行抽樣；手機依國家通訊傳播委員會公布的「行動通信網路業務用戶號碼核配現況」資料為抽樣清冊。

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