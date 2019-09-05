柯P稱看花媽站小英旁就討厭 王世堅氣炸：他沒資格罵

2019-09-05 22:15

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲接受媒體專訪時聲稱看到總統府秘書長陳菊站在蔡英文總統旁邊就瞧不起小英；今受訪時被問到跟陳菊到底有什麼恩怨？柯P表示，蔡英文靠陳菊在黨內初選中才得以擊敗賴清德。台北市議員王世堅痛批，誰都有資格罵民進黨，就柯文哲沒資格，以前民進黨拉拔柯P當上市長，台灣社會最瞧不起像這樣忘恩負義、無情無義的人，柯文哲還敢吱吱喳喳什麼？

媒體問柯文哲跟陳菊有什麼恩怨？柯P表示，他哪有什麼討厭，只是評論，還是要「賞罰分明」嘛，這個問題人家跟他講過，「如果不是靠陳菊的話，她（蔡英文）怎麼有辦法（民進黨總統初選）贏前台南市長賴清德，我聽一聽，我就『唉』...那也沒辦法」。

王世堅對柯文哲的說法不以為然，指柯組黨後就黨政不分，利用市長職權逼幕僚局處長來當「詐騙車手」，終極目標就是「組成詐騙集團」，這些年輕幕僚就是因為不願當柯文哲的「車手」，才不願投入區域立委選戰。

王世堅更批柯文哲根本是台灣之恥，是台灣人說得「下西下井」（丟人現眼），不少民眾都向他反映開議時叫柯「不要再丟人現眼」，王世堅說，柯文哲可試看不帶幕僚、隨扈、不通知記者隨行，就可知道深入鄰里會被罵得多難看。

「我看到柯文哲站在任何地方都覺得討厭！他就是一個這麼噁爛的傢伙！」王世堅直呼，誰都可以批評民進黨，就柯文哲沒資格，以前是民進黨禮讓、拉拔柯當上市長，是民進黨達成柯的心願，讓他當上台北市長，台灣社會最瞧不起像柯一樣忘恩負義、無情無義的人，柯還敢吱吱喳喳什麼？

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