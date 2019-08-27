柯P見企業大老 王世堅怒轟：晚上募鈔票、白天騙選票

2019-08-27 17:45

〔記者楊心慧／台北報導〕本報今天獨家報導，標榜公開透明的台北市長柯文哲在喜來登密會企業大老兩小時，柯P受訪時稱自己是以「朋友」身分出席，指那些大老闆有固定的聚會，輪流作東請客，有時候人家說輪到誰作東的時候，說這次請市長來，就這麼簡單。不過，台北市議員王世堅痛批，柯文哲的壞毛病就是說一套做一套，白天標榜公開透明，但私下卻用密會財團的方式，只是這次被逮到而已，私下還有很多。

王世堅也爆料，建商公會每個月都會聚餐，柯文哲場場必到，每場從頭做到尾，講建商聚會這個就好，柯文哲不是說要幫市民朋友討居住正義嗎？結果私下和建商財團交心示好，這是他最瞧不起柯的地方。

王世堅說，柯文哲可以光明磊落的在市府和財團「便當會」，市府上午回應是和企業交流、請教市政，柯大可以光明磊落的在市府聘他們當市政顧問也沒關係，但柯文哲偏偏都是在下班、月黑風高時密訪企業主，柯的目的是什麼他心知肚明，這次企業主聚餐曝光，更可看出柯文哲說一套做一套的真面目。

王世堅直呼，晚上募鈔票，白天騙選票，是柯文哲的伎倆，想找機會親近財團企業主，推銷柯文哲平安符，認為政風單位介入了解，他先前質詢就曾質疑柯在任內請79天事假，跑私人行程，當時就呼籲柯應公開做了什麼事給議會和全體市民知道。

王世堅說，柯文哲要求警察局長的私人聚會、親友聚餐，都要向市長、市府報告，柯對屬下這麼強硬，對自己怎麼這麼鬆散，只許市長密會，不許官員家會。

針對柯文哲私會企業大老，台北市政府發言人周台竹今天上午表示，市長過去重視政府與民間企業的交流，對於產業界提出的意見、推行市政的建議事項皆會檢討並改進。

而王世堅最後也搭上潮流用「晶晶體」痛批：「柯如此bad（壞）的傢伙，我很despise（鄙視）他，柯不要說選president（總統），連mayor（市長）都不夠格啦！」

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