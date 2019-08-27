獨家》影片曝光！遭疑說好的公開透明呢？柯文哲密會企業大老

2019-08-27 06:12

〔記者楊心慧／台北報導〕標榜公開透明的台北市長柯文哲昨晚和企業大老私下見面兩個鐘頭，與會人士都是企業界董事長，每位來頭都不小，台北市議員痛批，柯文哲過去批評財團老闆都是用「用刀叉吃人肉」，結果現在竟和財團走在一起，質疑柯甚至說過財團大老闆要見他只能到市府吃便當，事實上根本不是。

去年競選連任時還在柯P認同卡上條列首長行程要登錄、公開，卻不斷傳出見不得光的秘密行程，近來組黨和面臨2020大選布局，私下動作更不間斷。

柯文哲昨晚大約7時3分到喜來登飯店，和企業大老見面，約8時57分步出餐廳，和大老寒暄後便離開，大約停留兩鐘頭。

根據記者掌握規劃的宴會名單，包含昇恆昌董事長江松樺、東森購物董事長王令麟、信義房屋創辦人周俊吉、晶華酒店董事長潘思亮、海霸王董事長莊自立、華新麗華董事長焦佑倫、和泰汽車董事長黃南光、長榮空廚董事長柯金城等人。昨晚確實見到多位與會來賓進出，但不確定是否每位都到齊。

知情人士透露，柯文哲要求台北市產發局幫他安排與財團會面，過去已有不少案例，今年就有議員在質詢時當面質疑柯私見大老闆一事，讓柯相當不滿，至今柯仍私下和企業大老見面。議員簡舒培表示，產發局是台北市公司的主管機關，找主管機關替市長和財團牽線見面，根本是瓜田李下，和財團見面對台北市民有好處嗎？

簡舒培質疑，柯見面是以台北市長的身分還是台灣民眾黨主席的身分，柯可能會為了年底的選舉和財團密會，是否用台北市長的身分給財團好處？柯文哲應要說清楚講明白，是否濫用台北市政府資源，利益他的台灣民眾黨。

議員吳世正表示，標榜公開透明、過去猛烈批評財團的柯文哲甚至說過財團大老闆要見他只能到市府吃便當，事實上根本不是，柯完全做不到自己口中所謂的公開透明、正直誠信。

吳世正指出，給柯文哲第一任的評語是「主帥無能累死三軍」、第二任則是「自吹自捧，無事而成，說得好聽，做得難看」，柯文哲要求局處首長行程要公開透明，但自己卻沒有，根本是兩套標準、雙面人。

議員游淑慧直言，柯文哲的政商關係「很高雅」，以道德要求別人，自己卻跟財團聚會餐敘，他曾說政商關係像是「用刀叉吃人肉」，不知道他晚上在豪華飯店，和企業財主們吃著高檔餐飲，誰付帳、誰出錢？這是不是也是一起「用刀叉吃人肉」的政商關係？

游淑慧表示，柯一天到晚被抓包和財團聚會，但台北市的招商和經濟狀況卻日趨下滑，柯文哲和財團吃的飯，是為了誰的利益？一個郭台銘首富還不夠，還有拉攏更多財團，看來成立新政黨的柯主席，越來越懂的和企業界「你濃我濃」。

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