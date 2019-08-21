柯P籲一定要選立委 「柯黑」王世堅反嗆：黃鼠狼給雞拜年

2019-08-21 17:52

〔記者楊心慧／台北報導〕本報今天報導，原本基層拱民進黨台北市議員王世堅參選第三選區立委，卻被黨中央以「柯黑要怎麼選？」為由打槍，讓王世堅相當難過。台北市長柯文哲聽聞則酸說，「這是2020最大的遺憾」，甚至呼籲王世堅一定要參選；王世堅受訪時說，他其實沒有參選意願，只是受邀至黨中央參加討論，是他先表達沒意願而拒絕，他並強調，只要柯文哲還在市長的一天，無論柯怎麼講，他都會堅守議會崗位，也會持續監督。

王世堅說，最近柯文哲一講到他就很興奮，柯文哲和他就像魔鬼遇到十字架，魔鬼只要碰上十字架就會語無倫次，去年選舉選民投票給他，讓他能有機會繼續監督柯文哲，目前他任務還沒做完，原本他其實沒有參選意願，只是受邀至黨中央參加討論，黨中央也暗示，今年初有很多基層勸進，但因他是柯黑而不提名。

「柯黑是我的榮耀」，王世堅強調，若因為柯黑而不能參選這是他的榮譽，他的家族是政治受難家族，他認為保有家族榮譽相當重要，是他拒絕被黨徵召提名，是他先表達沒意願而拒絕，不讓黨拒絕他。

王世堅說，他知道黨有部分人士被柯文哲騙、被迷惑，他不怪罪任何人，但他身為民進黨員就是要遵守黨內提名機制和遊戲規則。

柯文哲今天呼籲王世堅一定要選立委，王世堅則回嗆，柯文哲是「黃鼠狼給雞拜年」，會把柯文哲的話當作笑話，他則會堅守工作崗位，只要柯文哲還在市長的一天，無論柯怎麼講，他都會堅守議會崗位。

媒體詢問，柯文哲若是選總統，他是否會跟著選立委？王世堅說，就算不去選立委，一樣可以在議會批評、監督柯文哲，選不選立委和監督柯不衝突。

針對柯文哲稱自己與國台辦間是對手關係，王世堅痛批，之前柯文哲被國台辦公開讚揚，是第一位中共官方認證的最佳代言人、中共金孫，現在竟說自己和國台辦是對手關係，這讓反共烈士地下有知，真的是會再氣死一次。

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