郭台銘搭配「侯二哥」？ 柯文哲：是一個好人選

2019-09-01 17:06

〔記者林國賢／雲林報導〕台北市長柯文哲今到北港武德宮、朝天宮參拜祈福，針對是否延攬高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒擔任副手，郭台銘聲稱（侯明鋒）是個不錯的人選；醫界出身的柯文哲今天也說話了。此外，針對郭柯王結合在「三腳督」民調中勝出，他強調，還需努力推出「台灣需要的產品」。

最新有一份媒體民調指稱，在藍綠一對一對決下，目前綠營贏藍營，若加入郭、柯合作並推郭台銘選總統三腳督，則郭勝過藍、綠候選人。

柯文哲今天說，就現在藍綠對決，多數政治觀察家與從政人員就理智上來判斷，一對一對決應該蔡英文會贏，至於所謂的第三組會有多大成績，大家都非常清楚，台灣對於藍綠都某些程度不喜歡，「但是我們是否能產生一組台灣社會需要的產品，在未來的幾個月還是需要去謀合、去努力，沒有百分之百，而且民意如流水，所以看出台灣社會需求，努力去達到他的期望」，這是努力目標，但市場在那裡，沒有保證推出一個產品就會贏，只有努力才能達到台灣社會需要。

至於會不會努力與郭、王合作？柯文哲表示，態度上是順其自然，但做法上要積極努力，任何成功第一條必須「無私」，若「每個都主張他那一塊不能有任何損傷，三個人就合作不起來」，第二點還是要繼續努力，並不是隨便推出一個產品，就要社會買單，民意如流水，必須保持機動靈活性，隨時快反應社會需求。

針對外傳郭台銘可能搭配新北市長侯友宜的二哥侯明鋒參選，柯文哲說，他認識侯明鋒很久，有一定熟識，是一個好人選。

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