總統獨立參選人917若未登記 柯：依法只剩親民黨、時力可提名

2019-08-31 09:33

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長、民眾黨主席柯文哲日前接受天下雜誌專訪，提及鴻海集團創辦人郭台銘若沒有登記（總統獨立參選人連署9月17日截止），就要看親民黨主席宋楚瑜要不要提名柯，對此，柯今早於媒體聯訪表示，他的意思是9月17日如果沒有登記的話，剩下親民黨、時代力量黨能夠提名候選人。

柯說，該專訪問他說9月17日如果沒有登記，是不是百分之百不選，他答說按照目前法律的規定，只剩下一個機會，變成時代力量跟親民黨可以提名。

媒體追問，親民黨方面也覺得這樣子很奇怪，「因為你是民眾黨主席」，對此，柯說，那只是說if，應該不會發生才對。

這代表柯跟郭還沒有協調好由誰出來參選總統？柯表示，不會啦，順其自然，郭訪問中東後回台了，但是今天輪到他要去嘉義，沒關係，沒關係，順其自然，有機會見面再談。

至於郭陣營指郭台銘若要選總統，將以獨立參選人的參選，柯文哲表示，郭如果真的要選，還是要連署，除非要變成由時力或親民黨去提名。

媒體又問，柯文哲跟親民黨的關係是好或不好？因有報導指宋楚瑜說如果有人要退出親民黨，加入民眾黨，就不要再回來，這個說法是否跟柯有矛盾？

柯回應，「還不錯啦，一向友好」，每個黨有其個別的主體性，以黨主席的立場，一定要維護黨的完整跟權益，這也沒什麼奇怪的。

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