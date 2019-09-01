與侯明鋒搭檔？郭台銘：絕對合適，但擔憂見光死...

2019-09-01 12:42

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘醞釀獨立參選，週刊報導他有意找新北市長侯友宜的二哥、高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒擔任副手，郭台銘今天表示，「他絕對是合適人選」，更說︰「一個好醫生在專業領域可以救人，也可以像柯文哲市長一樣可以救國」。

郭台銘今早到國軍英雄館，對青溪菁英教育研究院進行演講，會後連訪時說，謝謝媒體提醒他，侯市長的二哥適合擔任副手：「侯明鋒絕對是合適人選，但很多事是見光死，若媒體要促成這件事，最好不要追著侯明鋒或侯友宜問。」

郭台銘說，侯明鋒是台灣乳癌權威，與永齡在乳癌患者DNA檢測有合作，侯明鋒是永齡南部地區最主要合作夥伴，在今年三月、永齡基金會頒獎典禮舉行之前，不知道他是侯友宜的二哥，無論他未來是否從政：「（侯明鋒）在乳癌領域是世界權威、台灣的瑰寶。」

郭台銘說：「我覺得一個好醫生，在專業領域可以救人，也可以像柯文哲市長一樣救國。台灣有很多好人才，我們珍惜、尊重，讓他們最大地發揮作用，我對侯院長尊敬、還是尊敬。」他並提到，侯家絕對是有好的基因，才出現當醫生又當市長的好兄弟。

另外，郭台銘說，如果有一天他當台灣中華民國總統，會更重視乳癌防治，永齡基金會發現，台灣人45歲以下患乳癌機率高於歐美24％，且不只女性，現在男性也有乳癌了！

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