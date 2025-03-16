鳳山跑3校馬拉松獎盃誤用中國95步槍 許智傑致歉︰立即收回更換

高雄市鳳山跑三校馬拉松步槍造型獎盃誤用中國95自動步槍。（源自Vasily Hua貼文）

2025/03/16 13:04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕民進黨立委許智傑辦公室今天主辦高雄市鳳山跑三校馬拉松，步槍造型獎盃誤用中國95自動步槍，許智傑今為獎盃錯誤致歉，他表示，因承辦單位疏失，使用非我國軍槍枝製作獎盃，將立即回收更換獎盃。

高雄市鳳山跑三校馬拉松今登場，活動賽程涵蓋陸軍官校、步訓部、中正預校3間學校校地範圍，今年擴大賽事規模，全馬達42公里，吸引超過2500人參加，更有澎湖跑者遠道而來，連2年都來鳳山參加馬拉松。

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不過，步槍造型獎盃誤用為中國95自動步槍，許智傑今為獎盃錯誤道歉，他表示，因承辦單位疏失，使用非我國軍槍枝製作獎盃，已要求立即回收，造成相關單位及民眾困擾，他向大家道歉，未來相關活動會更謹慎處理。

高雄市鳳山慢跑協會指出，協會以美觀為出發點，在軍方印象直接聯想就是步槍，故以步槍造型代替傳統獎盃造型，並未有其他特別用意，但確實造成各位跑者疑慮，有思緒未周詳之處會再檢討，並呼籲請有心人士勿再肆意傳播不實指控，向本活動貼標籤，抹煞所有承辦單位的用心籌辦。後續已向廠商連絡，將主動向得獎者連絡並替換獎盃，造成民眾疑慮實屬抱歉，未來會再更加縝密籌備賽事。

圖為去年鳳山跑三校馬拉松獎盃。（許智傑服務處提供）

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