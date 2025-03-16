為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    鳳山跑3校馬拉松獎盃誤用中國95步槍 許智傑致歉︰立即收回更換

    高雄市鳳山跑三校馬拉松步槍造型獎盃誤用中國95自動步槍。（源自Vasily Hua貼文）

    高雄市鳳山跑三校馬拉松步槍造型獎盃誤用中國95自動步槍。（源自Vasily Hua貼文）

    2025/03/16 13:04

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕民進黨立委許智傑辦公室今天主辦高雄市鳳山跑三校馬拉松，步槍造型獎盃誤用中國95自動步槍，許智傑今為獎盃錯誤致歉，他表示，因承辦單位疏失，使用非我國軍槍枝製作獎盃，將立即回收更換獎盃。

    高雄市鳳山跑三校馬拉松今登場，活動賽程涵蓋陸軍官校、步訓部、中正預校3間學校校地範圍，今年擴大賽事規模，全馬達42公里，吸引超過2500人參加，更有澎湖跑者遠道而來，連2年都來鳳山參加馬拉松。

    不過，步槍造型獎盃誤用為中國95自動步槍，許智傑今為獎盃錯誤道歉，他表示，因承辦單位疏失，使用非我國軍槍枝製作獎盃，已要求立即回收，造成相關單位及民眾困擾，他向大家道歉，未來相關活動會更謹慎處理。

    高雄市鳳山慢跑協會指出，協會以美觀為出發點，在軍方印象直接聯想就是步槍，故以步槍造型代替傳統獎盃造型，並未有其他特別用意，但確實造成各位跑者疑慮，有思緒未周詳之處會再檢討，並呼籲請有心人士勿再肆意傳播不實指控，向本活動貼標籤，抹煞所有承辦單位的用心籌辦。後續已向廠商連絡，將主動向得獎者連絡並替換獎盃，造成民眾疑慮實屬抱歉，未來會再更加縝密籌備賽事。

    圖為去年鳳山跑三校馬拉松獎盃。（許智傑服務處提供）

    圖為去年鳳山跑三校馬拉松獎盃。（許智傑服務處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播