823砲戰指揮官胡璉孫女胡敏珍 宣稱要在金門設立解放軍紀念碑

胡璉將軍孫女胡敏珍，宣稱要在金門設立解放軍將士紀念碑。（圖擷自抖音）

2025/03/16 13:56

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕胡璉將軍曾任1949年古寧頭戰役、1958年八二三砲戰的金防部司令官，他的孫女胡敏珍15日在抖音帳號上傳影片，指稱要在金門設立解放軍將士紀念碑，網友們看到消息後痛批這是「不肖子孫」。

胡敏珍在抖音的影片中透露，她現在人就在金門的安岐，背後則是一塊寫滿人名的碑石。胡敏珍說，「1949年金門戰役（古寧頭戰役），就是有這些解放軍的將領們，現在由我們促進會想辦法要處理，把這些將士們的名字還有這個碑全都立起來。」

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胡敏珍在影片的最後還高呼「兩岸一家親，加油」，雖然影片是在15日上傳，但詳細拍攝日期尚不清楚。據了解，胡敏珍近年來以「胡璉將軍和平公益促進會」的名義，讓榮民的骨灰回到老家，這次則想要在金門立起解放軍紀念碑。

胡敏珍的影片被轉發到臉書上後遭到網友砲轟，不少人怒斥「人家還要武統呢，還幫敵人立碑勒，頭殼壞了了」、「舔共」、「妳阿公會掐死妳」，還有人指稱若是依照這種「幫侵略者立碑」的邏輯，那乾脆叫中國在境內廣設日軍將士戰歿紀念碑算了。

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