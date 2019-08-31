郭台銘副手是侯明鋒？ 郭辦：是不可多得的優秀人才

2019-08-31 10:42

〔記者張慧雯／台北報導〕針對媒體報導鴻海創辦人郭台銘參選總統箭在弦上，「秘密武器」副手名單是新北市長侯友宜二哥、高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒，郭台銘辦公室則回應「侯明鋒院長是不可多得的優秀人才」。

郭台銘辦公室指出，非常謝謝各界善意的提醒和推薦，侯明鋒院長與郭台銘先生曾透過永齡慈善基金會，攜手推動乳癌防治工作，是不可多得的優秀人才，郭先生相當敬重侯院長，也會轉達這位優秀人選給郭台銘先生，郭先生延攬各界人才不遺餘力，有空一定親自拜訪，爭取支持。

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