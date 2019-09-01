林錫耀：蔡英文穩定領先 部分因國民黨還在亂

2019-09-01 13:57

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文今出席「2020蔡英文總統連任全國幹部授證大會」，競選總部負責操盤的行政院前副院長林錫耀會中致詞表示，目前蔡英文選情穩定領先，但仍須有危機意識、步步為營。蔡民調領先是因為國民黨還在亂、沒有整合成功，一旦藍營整合力量不容小覷；大選還有其他變數，假設國民黨整合失敗，推出另一組人選郭台銘，也不能輕忽。

林錫耀先是開玩笑說，今天大家都「歡頭喜面」，是因對總統選戰充滿信心，的確近期很多支持者都說明年選舉沒問題，「打到現在我們（蔡英文選情）是穩定領先，而且有一定的距離」，不過這次選戰真的很不容易，「有信心是很好，不過千萬不要大意。」他說，距離大選還有4個月又10天，變數還很多，必須充滿危機意識，才能守住好不容易得來的成果。

林錫耀表示，現在蔡英文領先，一部份原因是因為國民黨還在亂，沒有整合成功，但一旦整合成功，加上共有15個執政縣市，整合起來的力量不容小覷，此外，「最可怕的敵人是對岸老共」，他絕對不會樂見民進黨繼續執政，會想方設法讓民進黨不好過。

林錫耀表示，明年總統大選還有其他變數，假設國民黨整合失敗，推出另一組人選郭台銘，也不能太過輕忽，畢竟他是台灣首富，「有錢能使鬼推磨，（郭台銘）錢太多了，我們（民進黨）不能大意。」他說，拜託大家要有危機意識，回到地方後不要高傲、不要放輕鬆，而應一步一腳印、步步為營，相信如此總統一定能勝選連任，立委選舉也可以爭取佳績、國會過半，讓未來執政更順暢。

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