以香港為鑑 蔡︰我們有決心 主權一定守得住

2019-09-01

〔記者楊金城、吳俊鋒、王捷／台南報導〕總統蔡英文昨天過六十三歲生日，在台南跑透透排了八個與鄉親面對面行程，細數執政成績，她並許下生日願望希望國家更好更安全，也希望連任成功，而且有信心連任。支持者高呼「蔡總統生日快樂」，「凍蒜」、「小英加油！台灣加油！」聲不斷。

63歲生日 願國家更好、連任成功

對於香港搜捕「反送中」抗爭人士，蔡英文說，香港情勢發展讓人有一些擔心，情勢會不會惡化，全在領導人「一念之間」，民主不是洪水猛獸，希望香港和人民好好對話，提出和平解決方法。

蔡英文還說，看到香港發生的事，令很多台灣人擔心會不會跟香港一樣。她強調，台灣有自己的主權、民主、自由和生活方式，「命運跟未來由台灣人自己決定，權利握在自己手裡，要一代又一代傳承下去。」

蔡英文昨先到麻豆為台灣文旦十大產區行銷文旦，中午私人餐敘後，下午連趕新市永安宮、新化太子宮、朝天宮參拜、參訪永康台灣金屬創意館、參拜永康保生宮、參加南市小英之友會第二屆總會長暨理監事就職授證。

蔡英文在新化廟口開講時，第三度對香港情勢表示，看到香港目前的情勢，很多人擔憂台灣的未來，但借鏡香港，「只要我們團結，有決心，主權一定守得住」，確保民主、自由的生活方式，她絕對會帶領大家，共同守護。

蔡英文昨在台南未和前行政院長賴清德排見面，但她說，民進黨現在是很團結的，和賴溝通沒問題。

對目前各項民調領先優勢，蔡英文也說，民調在不同時間有不同思考，所有總統民調都會參考。也強調目前在各地進行選舉組織，等告一段落後，選舉動能就能集結起來。

蔡英文在廟口開講時，細數政績強調執政這幾年有很多挑戰，如今經濟發展是亞洲四小龍第一，也是台灣投資大爆發的一年，呼籲鄉親繼續支持，「這次的選舉是台灣人大團結，把台灣顧好、把未來顧好。」

蔡英文也以經濟、社福的施政表現，籲請民眾力挺連任，「房子蓋一半、師傅不能換」。

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