陸軍大整隊 蔡啟動縣市競總

2019-09-01

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統競選明年總統大選連任，今天將大陣仗啟動輔選，在景美舉行全國授證大會，由蔡英文親自頒發輔選幹部證書，參與人數逾五百人，各地主要競選幹部人事也底定。據悉，蔡英文的高雄競選總部，由行政院副院長陳其邁擔任榮譽主委、立委管碧玲則出任主委，台中市競總則由交通部長林佳龍出任主委。

小英的全國各縣市競選總部人事，網羅政務官、執政縣市長與整合黨內各派系人馬進駐。以台中市競選總部為例，除了林佳龍出任主委，台中競總的決策委員會召集人由立法院長蘇嘉全出任，總幹事則是立法院副院長蔡其昌。

陳其邁、林佳龍 分任高雄、台中競總要職

高雄市競總由現任立委管碧玲出任主委，陳其邁則是榮譽主委，前代理市長許立明出任總幹事。新北市競總整合蘇系、新潮流系與正國會人馬，總督導是屬於正國會的立委余天，競辦總幹事由蘇系的吳秉叡擔任，執行總幹事則是新系議員陳文治。彰化縣競總人事也是整合黨內派系，由新系前縣長魏明谷擔任主委、非新勢力的彰化市前市長邱建富擔任總幹事。

至於民進黨執政六縣市首長，包括基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安都將出任該縣市蔡英文競總的主委。

今天的全國授證大會分為兩場，未對外公開，上午是各縣市競總主要幹部的授證，下午則是全國各農漁團體、社團等百工百業成立競選後援會的授旗，蔡英文競選連任發言人阮昭雄表示，授證大會由蔡總統賦予任務，意味著正式啟動輔選。

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