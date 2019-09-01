「走出同溫層！」 蔡英文對競選幹部下達3任務

2019-09-01 12:19

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文競選連任各地「陸軍」就位，她今天出席「2020蔡英文總統連任全國幹部授證大會」時致詞時，對在場幹部下達「團結再團結」、「走出同溫層」、「永不放棄堅持」3項任務，達成總統勝選、國會過半的選戰目標。

蔡英文今天穿著胸口印製「英」字樣的藍綠色競選夾克亮相。她先是向台大幹部致意，她看到很多都是長期以來一起打拚打選戰的好朋友，看到大家很開心，也有一種感覺，「欸！我們要打仗了」，大家要把精神集結起來，把2020選戰打到最好、一定勝利。

蔡英文表示，2008年開始，我們已經開始打過大大小小選戰，現在面臨2020這一關。2020這關關係到過去3年多的努力能否延續，「我們已經做一半，但有一半還沒有做，只要我們有8年，一定可以讓台灣脫胎換骨。」

蔡英文說，2020年選戰對台灣最重要的一件事，就是台灣的安全，台灣能不能一直是台灣，台灣人住在台灣是不是能持續感到安心、安全，這是執政者的責任，也是作為政黨的責任。執政者不論在中央、地方，都要一起盡這個責任。

蔡英文指出，2020年選戰的背景現在都在發生，國際上有美中貿易戰、區域有很多潛在衝突，最重要的是，香港現在每一天都有香港人民走上街頭、訴求民主自由，這些就是2020選戰外部環境的背景。在內部，台灣面臨階段性變化，社會、政治、經濟結構與人民期待都在改變，執政者必然會受到挑戰，很多人的期待跟我們做的可能有落差，很多人覺得我們方法不對，有很多人就是不想讓我們執政，我們內部很多不同意見也牽動政黨改革變化，很多政治團體的出現，這些無論對選戰有的影響都是要特別注意的。

蔡英文說，她不知道競選對手競合關係是怎樣，每天都有不同消息、不同觀察點 ，他們的競合都是我們的挑戰。外面發生的事情都會是我們最後的挑戰，內部外部情勢都在變化，不可以掉以輕心。

蔡英文最後交付競選幹部3項任務，第1項任務是「團結再團結」，民進黨歷經初選有紛擾跟情緒，但是初選結束，感謝賴清德院長在初選結果出來後所展現出的民主風度，這就是團結。民進黨要先團結，才能團結所有的台灣派，也要團結所有的中華民國派，或是中華民國台灣派只要認同台灣，願意替台灣來打拚的，都是我們團結的對象。

蔡英文說，第2個任務是「走出同溫層」，我們要去了解台灣社會，尤其是最基層的民意。去年11月時，當我們產業在變遷，社會在變遷的過程中，台灣社會有一組人沒有得到足夠的助益跟照顧，這些失落的選民，有農漁民、勞工、司機，或者做小生意的攤販，這些人很容易在社會的邊緣當中被忽視掉。1124後我們做了檢討，我們也做了政策的調整，但我們可能還有盲點、沒有注意到的事情，所以她要拜託大家了解基層有什麼困難，讓執政團隊可以隨時做補救，讓基層能夠再一次被感動。

蔡英文說，第3項任務是「永不放棄堅持」，民進黨是本土政黨，是台灣人用一票一票選出來的政黨，我們的責任就是要守護、保護台灣，讓台灣民主自由延續，她有信心我們有能力可以用決心守護台灣，這個決心是超越其他所有政黨，所以千萬不要被對手的言語影響，不要因為外部力量的威脅利誘，放棄我們堅持的樣子。

蔡英文最後提醒，1124帶給我們很多的提醒，尤其是外部勢力的滲透，確實是一個選戰裡面常常會發生的，很嚴重的傷害情況。拜託大家，我們的對手，或者是任何想要影響選舉的人，在1124以前都用盡辦法在基層散佈謠言，有時候我們會認為這個謠言很可笑，但是有人信、有人傳，有人傳就會造成傷害，所以她要拜託大家，一聽到謠言馬上通報，不要讓謠言拖垮選情。

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