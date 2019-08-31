小英眀啟動輔選 陳其邁、林佳龍任要職

2019-08-31 14:13

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統競選連任明天將鳴槍起跑，各地競選團隊目前整隊完成！蔡英文總統連任全國授證大會明天將在台北登場，兵分兩場各縣市競總幹部與百工百業後援會代表，由蔡英文親自頒發輔選幹部證書，正式啟動輔選，據悉，蔡英文的高雄競選總部，由行政院副院長陳其邁擔任榮譽主委、台中市競總則由交通部長林佳龍出任主委。

在高雄與台中仍享有高人氣的陳其邁與林佳龍將投入蔡英文競選連任的輔選行列引發矚目。小英的全國各縣市競選總部人事，網羅政務官、執政縣市長與整合黨內各派系人馬進駐，例如台北市競選總部，由長期力挺蔡英文的國策顧問黃承國擔任北市競總主委。

民進黨執政六縣市首長，包括基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安也都將出任該縣市蔡英文競總的主委。

明天的全國授證大會分為上下場，並未對外公開，上午是各縣市競選主要幹部的授證，下午則是全國各公會、宗教團體、農漁團體等百工百業成立競選後援會的授旗，象徵各地輔選架構初步完成整隊。

緊接著蔡英文的各縣市競選總部，將在10月以後陸續成立，至於蔡英文的全國競選總部，最快將在10月下旬成立，其全國競選辦公室已自8月起運作。

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