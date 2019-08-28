婉拒徵召破除不實傳言！ 王閔生︰沒拜託黨政高層運作

2019-08-28 16:03

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨目前在台北市未提名的包含台北市第3選區（中山北松山）、第6選區（大安）、第8選區（中正文山），傳出民進黨今將徵召台北市議員王閔生參選第8選區立委，但王閔生稍早透過臉書表示已婉拒民進黨主席卓榮泰，他下午受訪解釋整個與卓榮泰溝通過程，卓共致電他3次，強調都是主席主動告知選舉的事，他沒拜託黨政高層、提名策略小組成員、行政院長蘇貞昌幫忙運作，而婉拒徵召就是要破除不實傳言。

民進黨中執會擬徵召王閔生參選北市第8選區立委，對決國民黨資深立委賴士葆，但先前也傳出王閔生也是北市第6選區的提名人選之一，有媒體報導是民進黨內蘇系掌握行政資源，人馬在黨內「橫著走」，各派系近期也叮囑各自人馬以大局為重，遇到蘇系的人要避讓，而王閔生就是蘇系人馬之一。

王閔生稍早已透過臉書宣布已婉拒卓榮泰主席，今下午受訪表示，他在7月30日第一次前往民進黨中央黨部接受徵詢，討論參選第8選區立委，當時他和主席表達該區為艱困選區，只有團結才有勝選的機會，黨中央若有適合人選他都全力支持，若要他選，他不會逃避。

王閔生說，卓主席在8月12日晚上10時半打給他，再次問他是否想選第8選區立委，但他仍同樣表達，若黨有需要他可承擔，8月19日下午卓又打給他，告訴他大安的立委人選要提名新人，他則說會全力支持、尊重黨中央決定。

王閔生指出，卓主席又在8月23日致電告訴他，黨要徵召他第8選區立委選舉，整個過程中他從未爭取參選立委，都是主席主動徵詢、告知，他沒拜託任何黨政高層、提名策略小組成員、蘇院長幫忙運作，被講成是別人選他也要選，被指為派系鬥爭，甚至說蘇系在黨內橫著走都是不實傳言，這次婉拒徵召，就是破除不實傳言，讓民進黨中央提名合適人選，為了總統蔡英文勝選為目標。

至於中間轉折的原因，王閔生說，他從未主動了解狀況、轉折過程的原因，但他也沒有主動爭取，相信提名人選、徵召的過程中轉折是很正常。

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