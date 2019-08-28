選立委遭黨內攻擊放話 王閔生：已致電主席婉拒徵召

2019-08-28 12:05

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨目前在台北市未提名的包含台北市第3選區（中山北松山）、第6選區（大安）、第8選區（中正文山），傳出民進黨今將徵召王閔生選文山區立委，他表示，已致電主席卓榮泰婉拒徵召，並呼籲民進黨沒有不團結的本錢，黨中央提出文山區適合人選，他也一定全力支持。

民進黨中執會擬徵召王閔生參選北市第8選區（文山中正）立委，對決國民黨資深立委賴士葆，但先前也傳出王閔生也是北市第6選區（大安區）的提名人選之一，有媒體報導是民進黨內蘇系掌握行政資源，人馬在黨內「橫著走」，各派系近期也叮囑各自人馬以大局為重，遇到蘇系的人要避讓，而王閔生就是蘇系人馬之一。

王閔生透過臉書強調，他從沒有請任何提名小組成員推薦、爭取徵召參選，更沒有請行政院長蘇貞昌去運作。王閔生說，被暗指系鬥爭搶奪這席立委，彷彿提名就是當選，甚至扯上蘇院長，這種分裂內部，無助團結的發言，對於原本想要爭取的文山區立委勝選，只是更增加負面因素。

王閔生透露，這段時間黨從徵詢到徵召過程，不斷反覆，他不知道原因也從未干涉，卻因涉及文山區要徵召他，黨內人士透過媒體，對行政院長蘇貞昌和他有不實指控。

王閔生表示，已致電主席卓榮泰婉拒徵召，也指當時徵詢時，他的說法是這席立委為艱困選區，只有團結才有勝選的機會，他的態度始終是黨中央有適合人遠，他都全力支持，若要他承擔他也不逃避，如今事情的演變已非當初思考承擔的初衷。

王閔生無奈表示，蘇院長率領行政團隊為國政衝衝衝，施政滿意度逐漸攀升，但特定人士為一席文山區立委，發動惡意攻訐，竟上綱到辛苦為人民做事的行政院長，他認為，民進黨沒有不團結的本錢，為了台灣，民進黨要贏，也一定要贏，至於黨中央提出文山區適合人選，他一定全力支持，也希望各界能夠為蔡英文總統連任努力。

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