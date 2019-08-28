頭城搶孤授旗 徐永明：時力在宜蘭立委選舉不缺席

2019-08-28 12:01

〔記者謝君臨／台北報導〕宜蘭鬼月重頭戲「頭城搶孤」將於明晚11點登場，預計有12支隊伍參賽；時代力量本次也派出宜蘭黨部的志工與支持者，參與搶孤活動；時力黨主席徐永明今天替「時力搶孤隊」授旗，期盼能搶下順風旗，放在黨部裡面，讓2020時力旗開得勝；徐也強調，本次區域立委選舉，宜蘭黨部絕不缺席。

時力今天上午舉行「頭城搶孤，2020時代力量旗開得勝」記者會，宣布將由時力宜蘭黨部的志工與支持者共5人，響應本次搶孤活動，「搶孤隊」由時力桃園市議員簡智翔擔任領隊，接受黨主席徐永明授旗。

時力宜蘭黨部顧問團團長林正芳表示，頭城搶孤距今已有超過220年的歷史，是台灣非常有歷史意義、非常重大的宗教民俗活動，相較於恆春、香港及中國福建的搶孤活動，頭城搶孤量體、規模最大，動員人數最多，出動24個里，號召8大庄，挑戰35公尺、約10層樓高的孤柱。

簡智翔指出，「搶孤」是中元節很重要的慶典，尤其是頭城搶孤，更是全台規模最大，很榮幸獲邀請，當初他以為自己要參賽，後來才知領隊是象徵性意義，藉此見證每次都只能在電視上看到的活動；簡說，2017年「搶孤」的最快紀錄是8分鐘多，希望「時力搶孤隊」不要差距太遠，順利完成這場比賽。

徐永明則說，期待能搶下順風旗，放在黨部裡面，象徵「2020時力旗開得勝」；徐強調，宜蘭黨部是時力最活潑，地方參與、扎根也最深，不只是理念宣傳，鄉親服務，重要的文史活動參與也不缺席。

徐永明表示，宜蘭黨部的成員對區域立委選舉有想法，我們在宜蘭不會缺席，有滿多人選的，將在選舉中提名能推動時力理念的候選人；時力在立院問政、地方議會問政及參與，都是持續進行的。

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