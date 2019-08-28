王閔生昨晚致電卓榮泰婉拒徵召 卓盼王再思考未果

2019-08-28 12:15

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今規劃徵召台北市議員王閔生參選台北市第八選區（中正、文山）立委，不過王閔生稍早於臉書發文婉拒徵召。昨有媒體報導，黨內人士稱，王閔生的提名案是黨內蘇系搶奪，更劍指蘇內閣，引發蘇系強烈不滿，據悉，王閔生昨晚就致電卓榮泰表達婉拒徵召，卓榮泰則表示不接受、希望王閔生再想想。但兩人多次溝通後，王仍未改變立場。

在王閔生公開表示婉拒徵召前，卓榮泰今上午於中央黨部記者會上，言詞強硬駁斥這項報導，批評該報導未向他查證，故意破壞黨內互信。卓親自上陣澄清，也被黨內視為盼王閔生能有再多思考的空間。不過，卓在結束記者會後，王閔生仍於臉書發文，表達婉拒徵召。

卓榮泰於記者會上指出，這樣報導對台灣社會沒有任何正面影響純粹是東拼西湊、道聽塗說。王閔生是個年輕、健康、陽光有活力的政治工作者，他對王相當欣賞，這次徵詢期間，王閔生也表達參選意願，他幾次致電王閔生詢問參選意願，要王做心理準備，王也回覆，如果黨有意願，他就接受。

卓榮泰說，他之後在其他場合遇到王閔生，又詢問王是否能到大安區參選，王則坦承說，他大多是在文山區經營，不宜到大安區。「我是主動找他、確認他的意願，再次詢問選區改變的可能性，之後提名小組談到王閔生徵兆，沒有人反對、無人質疑，也不會有人提到他過去的經驗，背後有什麼人」，「為什麼報導要指向蘇貞昌、對蘇院長、王閔生、提名策略小組公平嗎？」

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