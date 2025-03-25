罷免傅崐萁引爆查水表爭議 民政處長明良臻等7人移送地檢署複訊

花蓮地檢署25日指揮調查人員搜索花蓮縣府民政處等，其中民政處長明良臻，涉嫌違反選罷法及個人資料保護法。（記者王錦義攝）

2025/03/25 22:39

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨立委傅崐萁遭罷團提議罷免，花蓮縣政府戶政人員遭質疑「查水表」恐嚇連署人，花蓮地檢署今天指揮調查人員搜索花蓮縣府民政處、花蓮市戶政等處，帶回民政處長明良臻等12名嫌疑人及證人，晚間近10點把明良臻等7人，依據違反選罷法、個資法等嫌疑陸續移送花蓮地檢署複訊。

今天傍晚7名被告陸續被移送地檢署，陳姓、蔡姓、王姓等4名公務員分別以2萬到3萬交保，明良臻等3名縣府主管，約在晚間9點46分移送到花蓮地檢署，目前等待檢察官訊問中，明天才會有結果。

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花蓮地檢署指揮台北市調查處、花蓮調查站及調查局東部地區機動工作站等調查人員，今天前往花蓮市戶政事務所、縣府民政處及官員住處等處，持法院核發的搜索票進行搜索，事後帶回民政處長明良臻、副處長兼選委會總幹事吳俊毅、鍾姓戶政主任、陳姓、林姓股長等12人。

檢方認為被告明良臻等人知悉罷免提議人名冊簽章的查對，是屬於花蓮縣選舉委員會權責，選委會僅委託縣府針對提議人別、身分等進行查核，並未委託戶政機關查對提議人簽章真偽，被告涉嫌利用縣選委會請戶政查對罷免提議人名冊戶籍資料機會，於法定職權外，違法利用罷免提議人名冊個人資料，涉有違反個人資料保護法等罪嫌。

對於國民黨、立委傅崐萁批評政治辦案，檢方強調，偵辦案件並無預設立場，認事用法均秉持客觀中立之態度，請外界切勿恣意揣測，留給檢察官純淨的辦案空間。

花蓮罷免傅崐萁第1階段提議書在上月3日送中選會，5日花蓮就傳出有戶政人員登門查詢提議書是否本人親簽，但中選會發文指出，戶政機關僅須在電腦系統上，針對提議書的戶籍登記資料進行查核即可，提議人資料是否有遭偽造等事項，是由主辦選舉委員會寄發查對單辦理，並非由戶政機關人員進行查對。

查水表事件後，花蓮縣議員胡仁順、楊華美及張美慧都陸續接獲吹哨者爆料，指出明良臻在戶政群組中，的確發訊息要大家出門訪查提醒：「勿單身前往」，事後又收回，戶政人員也被民眾拍到，手上有一疊提議書；而事後選委會進行內部調查時，還被明良臻喝斥，導致公務員難以調查。

花蓮縣政府行研處長陳建村回應說，花蓮執行罷免案查對作業，戶政人員因對相關作業時間急迫，影響執行效率。縣府作為受委託單位，為確保未來查對作業順利推動，建議中央選舉委員會開設專門講習與教育訓練，明確指導受託機關查對範圍，以提升作業標準與一致性。此次戶政單位完全恪守選罷法及公務機關行政程序法規定，依法行政進行相關查核。

明良臻等三名縣府主管，約在晚間9點46分移送花蓮地檢署，目前等待檢察官訊問中。 （記者王錦義攝）

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