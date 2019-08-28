跑行程為立委選戰暖身？ 黃瀞瑩：參選意願只有3到4分

2019-08-28 15:03

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「台灣民眾黨」獲內政部核准成立，身兼黨主席的台北市長柯文哲開始布局立委選戰，今傳出台北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩，將從30日開始跑行程，第一站選在萬華龍山寺，市府顧問蔡壁如當天也會陪同。對此，柯文哲今早受訪表示黃是個合格的立委候選人，深受年輕人喜愛，不過要從北市府走出去，跟市民say hello、握手，包括微笑、握手都要從頭訓練起。

黃瀞瑩下午受訪則說，自認還有很多政治上需要學習的地方，包含過去在市府做比較多是跟媒體接觸網路上的東西，所以很少親自走到民間，或是跟里長、在地意見領袖溝通，這應該也是一個很好機會。目前規劃是跟著市府顧問一起，「可能跟著壁如姊、榆修哥這兩位在地方上比較有經驗的人」，看看他們怎麼跟里長溝通，甚至連握手這些都可以學習。

黃也說，目前沒有參選規劃，自己的工作做好為主。但若「老闆」（指柯文哲）強烈意願推她上陣？黃則說尚未討論過，黨才剛成立，相信老闆要做的、要忙的事情還很多，這部分等他真的有心思要考慮再討論看看。

針對柯認為黃參選意願是「一半一半」，黃回應，自己在專訪中講過，如果是1到10分，她自己意願只有3到4分，還是想要先把市府跟媒體的業務做好。

由於黃瀞瑩被點名可能參戰北市第一選區（士林北投），該選區已有民進黨現任立委吳思瑤尋求連任，國民黨北市議員汪志冰挑戰，前新北市議員李婉鈺有意參選。

談到怎麼看強棒環伺，黃瀞瑩表示，自己過去住在士林北投，去年也多次為時代力量議員黃郁芬站台，大概知道吳思瑤、汪志冰兩位在民間扎根很深，相對她這年輕人，向她們學習的機會；她的優勢在於，對政治的感覺和想法，都還是以親自來這領域工作為主，多接觸一點還是可以多學習。

外界認為區域立委是影子內閣的概念，會比較適合？黃瀞瑩表示，現在想這些都還太遠，相信市長有在思考，真的時間到了再討論就好。

不過柯文哲去年推派子弟兵陳思宇參選台北市立委補選失利，黃瀞瑩被問及是否擔心重蹈覆轍時表示，現在還沒有想這麼多，等民眾黨成立後，要如何布局跟走向，都還需要做更多規劃。

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