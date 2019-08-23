被問想選立委的心情佔幾分？ 「學姊」透露內心想法...

2019-08-23 13:22

〔記者楊心慧／台北報導〕外界關注台北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩是否參加立委選舉，黃瀞瑩今上午接受《POP搶先爆》訪問表示，其實還沒想這麼多，目前就是想先做好副發言人的工作，主持人邱明玉追問，想選的程度最高10分，目前佔幾分？學姊則說，可能只有3、4分。

黃瀞瑩表示，其實市長也還沒想到後面的事情（指立委選舉），今天市長才和鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院王金平首度同框，應該先把貴賓搞定，才會想後續該如何調整。黃瀞瑩坦言，從去年的選舉開始，她就常被媒體點名要選舉，像是劉奕霆、柯昱安、蔡壁如等都很容易被點到，可能想到柯文哲就會先想到他們。

邱明玉追問，想選的程度最高10分，目前佔幾分？黃瀞瑩表示，現在為止還沒想這麼多，但未來市長若想討論，再來討論，依現在她把重心放在副發言人的職務來看，應該只有3、4分而已，因為這件事情大家都在討論，所以也不是都沒有想過，還是會思考，但目前還是會把重心放在市府工作上。

至於柯文哲創黨一事，黃瀞瑩指出，她其實和大家一樣，都是當時才收到消息，柯文哲的理念是認為可以改變立法院的政治文化，他常說裡面都在丟水球而鬧上國際新聞，認為這種政治文化需改變，而她認為柯文哲的理念可以帶進立院，因此才會入黨。

黃瀞瑩也澄清，並不是每個人都要入黨，外界說台灣民眾黨都是市府的人太過了，市府的人也沒佔很多，也沒強迫沒黨籍的人要加入。

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