技術性杯葛？民進黨中執會人數不足流會

2019-08-28 15:04

〔記者楊淳卉／台北報導〕中執委技術性杯葛？民進黨中執會今原訂進行第四波區域立委徵召提名，但因中執委出席人數不足而流會，未進入立委徵召提名案討論。黨主席卓榮泰會中表示，下次中執會再行處理。

民進黨中執委共有39人，須過半人數20人出席才能成會，但今僅有15位中執委出席，未達開會人數。因未成會，僅進行專案報告，未進入徵召提名案討論。

中執會今原訂討論民進黨提名策略小組建議，台北市第三選區立委徵召吳怡農、第六選區徵召律師謝佩芬、第八選區徵召台北市議員王閔生；新竹縣第一選區提名邱盈滋、第二選區提名民進黨新聞部主任周江杰；苗栗第二選區提名前頭份市長徐定禎；台中市第五選區提名交大助理教授莊競程；連江縣徵召民進黨發言人李問；金門縣不提名。

然而，王閔生今早已於臉書表示婉拒徵召。

民進黨發言人薛呈懿轉述，今出席人數15人，因未達法定人數20人延會。她表示，延會純粹是人數不足，不多做評論，出席與否各執委會做安排。

薛呈懿表示，艱困選區在徵召和提名過程是非常複雜和艱困工作，現在還在持續努力安排、徵詢各方意見，希望儘速完成選區提名。

據悉，今出席中執委包括，陳茂松、陳勝宏、鄭寶清、黃俊哲、周春米、張宏陸、王孝維、鄭運鵬、管碧玲、李俊俋、柯建銘、許淑華、黃承國、卓榮泰、何博文

未出席中執委，則有林智堅、潘孟安、翁章梁、陳明文、陳菊、王定宇、沈發惠、黃秀芳、林右昌、鄭文燦、黃偉哲、陳亭妃、林耀文、李昆澤、陳啟昱 鄭宏輝、林俊憲、周玲妏、許西彬、史哲、蔡培慧、謝明源、李茂源、林益邦

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