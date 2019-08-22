周台竹引荷蘭經驗 建議柯在兩岸政策趨向中間

2019-08-22 22:04

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市政府新任發言人周台竹曾任我國駐荷蘭代表，他今天傍晚接受電台節目專訪，談及其外交官經驗能給市長柯文哲在兩岸關係什麼建議的話題，周說，一國在國際外交上，首都市長的意見是重要指標，柯的兩岸政策趨向中間，不太極端，不可以太硬，也不可以太軟。

周台竹說，今年6月下旬，荷蘭外交部長訪問中國，行前發布新的中國外交策略，還貼上推特，總共8頁的英文說明，他整理重點成1頁給柯參考，主要是荷蘭尊重跟中國之間的意識型態差異，但兩國要強化經貿關係，因為中國是很大的市場，交往時會以謹慎而保持批評態度，如談人權改善議題，荷蘭的用語會講究，不會讓人感覺謾罵，講之前會先稱讚中國在其他方面的成就，荷蘭跟中國往來會堅守其利益跟價值，建議柯跟中國互動也這樣。

周台竹是接受台北流行廣播電台POP大國民節目主持人蔡詩萍專訪，主持人關注城市外交的彈性大小，周台竹的駐外經驗上，是否遭遇北京方面或當地大陸外交系統阻攔？周表示，推動城市外交，不會碰觸主權議題，是兩市交往，多是考察商機、經貿、學習新科技等，不能說完全沒有中方干擾，但他在荷蘭為柯文哲參訪所安排的三位市長交流沒有這方面的問題，「你只要讓人家覺得是考察經貿、科技，就沒問題。」

至於荷蘭是小國，可是經貿實力大很多，為何可以如此？周認為，首先跟教育有關係，荷蘭的大學數量不到20所，每年全球評鑑至少有5所在全球百大內，其次是人民的法治觀念很強，第三是清廉度排名全球前十名內，政府效能也高，如有台商要去投資，荷蘭官員服務到位，讓你不好意思不去投資。

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