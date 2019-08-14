「一口答應」接任北市府發言人 周台竹：我熱愛挑戰

2019-08-14 15:06

〔記者沈佩瑤／台北報導〕柯市府人事大搬風，今傳出「大熊」劉奕霆、「小牛」柯昱安已雙雙辭去正、副發言人，並將由資深外交官、今年5月甫被延攬入府的前駐荷蘭代表周台竹接任，預計下週正式上任。周台竹下午出面受訪證實自己將接任發言人，還透露昨天接獲通知第一時間「一口答應」因為自己熱愛挑戰。

周台竹表示，昨天蔡壁如顧問通知他準備要接北市府發言人，所以開始要去適應這新的角色，目前是擔任國際事務委員會副主任委員，負責外交、兩岸事務，對於這新的職務，覺得非常有挑戰，也希望未來在發言人這塊扮演好的角色。

至於為何怎會想接下這重責大任，因為團隊相對年輕？周台竹笑說，自己也沒有想到會被遴選來接任發言人，但他之所以被邀請進入北市府，是因為在外交跟兩岸的專業，過去經常也會接受媒體專訪，所以對於媒體這塊，他並不陌生。

他還透露接到通知第一時間的反應，「我就一口答應啊，因為這塊我覺得可以替北市府做很多事情」，且他熱愛挑戰。

至於未來跟年輕團隊合作，包括「學姊」黃靜瑩、陳冠廷兩位年輕副發言人的合作方式？周台竹表示，第一個感覺是跟年輕人一起工作，「我的心態會年輕很多，當下突然覺得少了10幾歲。」

但現在剛好是總統大選前一年，市長最近也成立台灣民眾黨，大家關注人事佈局，媒體問周，怎麼看現在這時間點接這職位，柯市長有沒有一些比較不一樣的工作期許？

周台竹笑說，這問題還有點敏感，但昨天才被告知，目前所想的是儘快跟媒體組的同事好好把未來他這角色怎麼運作、跟誰聯繫，主要重點擺在哪，「誠實的告訴你，我目前還沒有想到這麼遠的政治上的問題。」

他也坦言自己對年輕人的時下用語所知有限，未來在這一塊會好好加強；他是6月1日加入北市府，過去兩個多月，每天參加7點半的晨報，非常有收獲，他感覺從外交工作了30幾年，突然轉到北市府，最大感覺是非常的接地氣。

談到自己穩重的風格和市長柯文哲辛辣發言落差甚大，周台竹說，其實他覺得柯市長應付得很好，他覺得在一個很強的首長之下工作，壓力沒那麼大，且這是市長的風格，這種市長是很多年輕人喜歡，不過在外交30幾年了，馬上要改變自己的風格，需要一點時間。

由於市長柯文哲日前成立台灣民眾黨，劉奕霆、柯昱安、黃瀞瑩皆入黨，外界關注周台竹是否也會入黨？周台竹表示，柯市長有說過，北市府從深藍到深綠都有人，「我感覺他的policy是海納百川，給我的印象只要你是人才，他都會重用。」

至於未來是否會透過臉書跟民眾互動，周台竹說，他有臉書，但上臉書的時間比較不多，因為花很多時間搜尋很多有關外交、科技、經濟、兩岸的知識，在任何一個政府部門，都應該要隨時充實自己，知識越淵博，對工作越有幫助。

在議題分工上，周台竹謙稱還要好好的跟原本的發言人、北市觀傳局長劉奕霆學習，他還不忘誇讚劉奕霆在發言人這塊做得很好，「雖然年紀比我輕很多，但是我的前輩。」

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