只看到綠葉、沒看到牡丹！韓國瑜再嗆蔡、蘇兩岸政策

2019-02-16 14:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今再對總統蔡英文、行政院長蘇貞昌喊話，認為蔡、蘇對他的兩岸政策都是酸言酸語，卻又沒回答他的問題，他形容蔡英文對兩岸的論述「只看到綠葉、沒看到牡丹」，始終沒有面對問題。

韓國瑜指出，蔡英文總統透過臉書對他的兩岸立場酸了很多，包括行政院蘇院長也是酸言酸語，重點是那麼多指責與酸語，卻對他的問題沒有答覆。

韓國瑜說，看到蔡英文總統整個論述，只有看到綠葉，沒有看到牡丹，講了那麼多，這裡不好、那裡不對，但是你的牡丹花是什麼？我們看不見。

他建議，不管是蔡總統、不管是蘇院長，對於他在海峽兩岸預計要衝刺的商業活動，及他們自己對兩岸現況的論述，呼籲台灣2300萬人應看清楚牡丹是什麼？他們現在都在綠葉上打轉，始終沒有面對問題。

韓國瑜也抱怨，就像他現在要幫高雄衝經濟，但從來沒看到蘇院長上任後任何表示、關於要大力來支持高雄，只先想到怎麼卡他。

韓國瑜認為，高雄市經濟的成功，就是全台灣的成功，高雄市的經濟失敗，並不是他個人失敗，南台灣經濟發展，要從人民的角度來思考很多問題、就會了解。

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