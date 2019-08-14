劉奕霆、柯昱安雙辭柯市府發言人 前外交官周台竹接任

2019-08-14 12:06

〔記者沈佩瑤／台北報導〕備戰2020大選，台北市長柯文哲也正悄悄重整市府發言團隊，今傳出「大熊」劉奕霆、「小牛」柯昱安已雙雙辭去正、副發言人，針對日前海選無果的發言人一職，柯已拍板，將由資深外交官、今年5月甫被延攬入府的前駐荷蘭代表周台竹接任，預計下週正式上任。

柯昱安上午受訪證實，表示自己是前天提出請辭副發言人一職，當時是先向市長室主任蔡壁如口頭請辭，請辭主因是業務量太大，不但要負責回應輿情、上政論節目、經營社群，無法兼顧好每件事，自覺處理得不是很理想，身體也出狀況，幾經考量後認為還是要有所取捨，決定專心「回歸本業」，之後仍會以幕僚身分專責社群經營。劉奕霆則表示稍後回應。

為此，柯文哲近日終於拍板，打破先前正、副發言人主打「年輕牌」的慣例，找來形象沉穩，熟悉國際事務的前駐荷蘭代表周台竹接任，這也是柯執政4年多來，首次任用「超過35歲」的發言人。

周台竹投身外交界30餘年，中央警察大學行政系畢業、美國喬治華盛頓大學外交研究所碩士、哈佛大學甘迺迪政府學院高階文官班結業，曾任駐紐約辦事處副處長、駐聖露西亞大使、北美事務協調委員會秘書長、國際組織司司長，2015年6月起擔任駐荷蘭代表，至2018年12月離任回台。

據了解，柯文哲與周台竹是在去年市府訪歐行結識，當時柯前往荷蘭參訪，由周負責接待，兩人互動良好。

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