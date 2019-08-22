北市新任發言人周台竹：著墨市政重要議題說明

2019-08-22 21:21

〔記者陳璟民／台北報導〕具外交官身分的台北市政府新任發言人周台竹今天傍晚接受電台節目專訪，對於各界關心市長柯文哲會不會選總統、郭柯王結盟，柯又是台灣民眾黨主席等，但終究有黨政分開的原則，周當發言人如何應對？周說，政黨輪替好幾次，文官中立是蠻落實的，未來關於市政重要議題，如果有爭議或需要說明的時候，他會著墨這一塊。

周台竹是接受台北流行廣播電台POP大國民節目主持人蔡詩萍專訪，被詢及首都是媒體焦點，柯又是新的政黨主席，柯是會授予發言人比較大空間的首長，還是發言人要盤算一下柯的政策方向，周怎麼拿捏發言角色，對此，周強調，他是常任文官，當然會照文官規範做工作，柯的發言風格跟其他縣市長不一樣，對市府業務非常熟悉，柯甚至說過可到任一局處去當股長，顯見市長自己有自信且蠻用功的。

至於周台竹得知要出任發言人到決定接任是多久時間？他回應，市政顧問蔡壁如上週二（13日）告知市長要他去接發言人，那時才知道，他深知這工作非常有挑戰性，私人生活領域會被壓縮，當下答應，「公務生涯30幾年，長官交代，我從未說NO」，外交人員受的訓練，某種程度蠻像軍人的，叫你往哪裡衝，你就往哪裡衝。

周台竹表示，與柯文哲的第一次接觸，是去年元月柯率團訪歐8天，4天在荷蘭，考察自行車、循環經濟、高科技產業等，他全程協同，在去年12月30日回台北時，有個共同朋友向柯推薦他，兩人又有接觸，獲邀到市府服務，今年6月起借調，擔任國際事務委員會副主委，主要負責城市外交，比較高層級的兩岸、外交的政策與策略，也會提供柯參考意見，上任發言人4天，體會這是很有挑戰的工作，必須要加入不同的群組，有大大小小的事情，變成手機的重度使用者，至少每小時要看一次。

周說，六都當中，設有國際事務委員會的只有台北市與台中市，台北市是我國首都，城市外交很重要，台中市可能因為前市長胡志強曾任外交部長，胡非常重視外交，所以也有設。

對於投深外交領域的緣由，周表示，他自中央警官學校社會行政學系畢業，原在花蓮港警所負責外事警察業務，本身很有興趣跟外國人打交道，乾脆報考外交特考，準備8個月，很幸運在1981年（民國70年）通過，翌年開始當外交官。

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