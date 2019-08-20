國民黨「十大僭設」A國產民財 黨產會特展將揭露

2019-08-20 12:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會本週六、日將於台北光點舉辦「被共享的經濟：不當黨產在台灣」特展。據了解，主辦單位精選出國民黨「十大僭設」，要向國人展示政黨如何僭越本分，將國產或人民財產變成黨產。

黨產會規劃，「被共享的經濟：不當黨產在台灣」特展將分兩大展區，第一區介紹不當黨產條例的沿革及黨產會3年來工作成果，另一區則為最精華的「政黨不動產特展」。

黨產會委員表示，政黨不動產特展中的「十大僭設」，分別為國民黨舊中央黨部、婦聯會美齡樓、台北梅屋敷旅館、國民黨新北黨部、台北大孝大樓、國民黨台東縣黨部、屏東縣黨部、澎湖縣黨部，以及啟聖成功大樓。

據黨產會調查，國民黨舊中央黨部案涉及「借地不還」、「先佔後租」、「租後申購」，早年國民黨先佔用日產赤十字社建物，之後被黨拆除百年建物改建大樓，並在馬英九擔任黨主席任內轉賣給張榮發基金會。

婦聯會美齡樓則出現「國家出錢購地」、「餘款不閉索回」情況，黨產會委員指出，當年的國防部長蔣經國指示國防部，補助蔣宋美齡的婦聯會買國防部土地，補助多出來的錢不用還。

台北市中山北路上的梅屋敷旅館，為國民黨透過「轉帳撥用」無償取得的日產，後來台北市府要蓋逸仙公園，再花6.5億元向國民黨買回。

國民黨新北黨部為「國家徵收土地給黨用」，台北市原大孝大樓是國民黨「借名申購國宅」、「出租獲利」後，又被變賣蓋成豪宅的案件。

委員提及，國民黨台東縣黨部出現過「農會土地免費奉上」情形，過去國民黨一直沒付租金使用，後來獲贈土地卻不願意繳稅，之後黨回贈土地還把繳的稅，扣掉變成買地的錢。

黨產會發言人施錦芳表示，本次特展挑選出10大顯著個案，例如國民黨舊中央黨部大樓、婦聯會美齡樓等，要讓國人知道政黨如何透過「以黨領政」不當取得財產，另外也將展出史料檔案，讓民眾了解「國庫通黨庫」並不是空穴來風。

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