黨產會「不當黨產在台灣」特展 本週六日台北登場

2019-08-19 12:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會本週六、日將於台北光點舉辦「被共享的經濟：不當黨產在台灣」特展，要將成立3年來調查成果及行政處分，在一個週末一次公開，讓國人更了解不當黨產問題。

黨產會規劃，「被共享的經濟：不當黨產在台灣」特展將分兩大展區，第一區介紹不當黨產條例的沿革及黨產會工作成果，另一區則為最精華的「政黨不動產特展」。

此外，黨產會也以「黨產與生活」為主軸，舉辦2天四場次座談活動，8月23日下午2點場次，主題為「黨產蒐集之道，黨國為你撐腰」；同日晚間6點半第二場次為「他山之石：原來波蘭、捷克也處理不當黨產」。

8月24日第三場次座談會，訂於下午2點半開始，將安排國史館館長陳儀深、文史工作者凌宗魁、黨產會委員李福鐘、中研院學者曾令毅談「檔案說故事，讓真相重回你眼前」。

黨產會表示，8月24日第四場次座談晚間6點登場，會邀請「暴民」紀錄片導演周世倫、政治大學新聞系教授林元輝、央廣節目主持人嚴婉玲，以大眾傳媒角度討論「意識形態傳播的戰爭：你我的戰鬥位置」。

黨產會指出，本次「被共享的經濟：不當黨產在台灣」特展橫跨多元領域，希望讓民眾了解黨國體制、黨產議題時刻影響我們的生活，歡迎民眾利用周末假日出來免費看展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法