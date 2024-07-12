黃國昌憲法法庭刷直播挨批 攝影記者曝他被青鳥痛罵時詭異舉動

黃國昌被網友抓包在憲法法庭上拿平板看直播留言。（資料照）

2024/07/12 00:37

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕憲法法庭週三（10日）對立法院擴權法案開庭進行聲請暫時處分案準備程序，立院機關代表、民眾黨團總召黃國昌被網友抓包在庭上拿平板看直播留言，狠酸「果然活在網路世界」。對此，科技專家許美華說，聽到網上在討論黃國昌這件事時，不由得想起自己一位攝影記者朋友私下告訴她有關於黃國昌被「青鳥」抗議時的詭異舉動，許美華分享出來後引發熱議。

10日憲法法庭開庭直播中，網友發現黃國昌在訴訟代理人進行陳述時，竟拿出平板疑似在看自己直播影片的留言，砲轟黃國昌有夠不尊重憲法法庭，也有人開酸「網紅才是本業」、「躲回舒適圈取暖」、「有手機直播彷彿擁有全世界」。不過黃國昌11日被問到此事時宣稱，當時他只是關心有多少人在看憲法法庭直播，而且當時剛好是聲請方代表公開在憲法法庭造謠，他真的有點聽不下去，因此才利用空檔時間，看憲法法庭直播到底有多少人

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對此，許美華11日在臉書聊到此事，「昨天憲法法庭，有一幕讓人很不解：國蔥居然在看自己直播的留言，好奇這是什麼心理狀態？對於我的疑惑，一位攝影記者朋友跟我說另外一幕：前陣子抗議群眾在青島東路大罵他的那幾天，他們在議場上面，透過透明玻璃觀察國蔥……看到他好像很鎮定在滑手機，但其實他一直重複的把app打開關起來、打開關起來，重複動作一直做，幾個記者朋友都看到傻眼，覺得他腦袋是不是快爆炸了？大家真的不要忽略心理健康問題，有病要看醫生；這真的是良心建議，完全沒有要酸。」

網友紛紛留言，「一直重複把app打開關起來好恐怖」、「慌到不知所措而做出的舉動？」、「這是焦慮的行為反應吧」、「他常常會沒來由地忽然對人咆哮，看起來就是很需要專業協助」、「畢竟10年的轉變這麼大，肯定是有問題，夜深人靜時到底怎麼面對自己」、「精神狀態活在網路上的小世界，突然覺得這解釋很合理」。

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