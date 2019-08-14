馬英九批轉型正義僅凍結黨產 黨產委員斥：馬「黨產歸零」跳票

2019-08-14 19:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統馬英九今日至國民黨台南市黨部參加慰安婦追思會時表示，慰安婦是人權議題，蔡政府對轉型正義引以為傲，卻沒將注意力放在慰安婦上，僅專注凍結反對黨的黨產；對此，黨產會委員駁斥，「黨產歸零」是馬英九擔任黨主席時的承諾，若馬當年信守諾言不跳票，就不用後來的黨產會清查及追討不當黨產。

委員指出，慰安婦銅像座落土地，過去為台南市政府、國產局（國產署前身）所有，國民黨在1990年以人頭代購取得台南市黨部土地，3個月內再移轉給黨營事業啟聖投資公司。

委員質疑，這塊超級精華公有地，從公產搖身一變成了黨產，這個故事似乎被馬英九鎖進了歷史記憶的黑箱裡，「國民黨刻意挑選了這個地點蓋慰安婦銅像，到底是何用意？令人困惑！」

據了解，國民黨因積欠305位黨工退休金未發，被黨工委託律師告到法院聲請查封黨產拍賣，台南地方法院已在去年5月23日查封台南市黨部。

之後台南地院二度法拍皆流標，去年10月16日第三拍時，台南市黨部被台北市建喬營造公司以1億689萬2000元標到。

據查，位於台南林百貨對面的國民黨台南市黨部，一旁有富信大飯店第四館的「富華大飯店」，富信是皇鼎持股60%、皇鼎子公司建喬營造持股40％的子公司。

皇鼎建設買下位於中正路、忠義路口三角窗的市黨部土地，由於該不動產位處商業區，未來無論經營飯店或蓋豪宅皆是一項好投資。

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