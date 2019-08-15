新黨8/17宣布「一國兩制台灣方案」 陸委會提醒：勿觸法

2019-08-15 19:08

〔記者鍾麗華／台北報導〕新黨17日將舉辦創黨26週年黨慶，新黨主席郁慕明預告，當天將宣布新黨版「一國兩制台灣方案」。新黨也宣布，國民黨主席吳敦義當天也將出席黨慶活動致意。對此，陸委會副主委陳明祺在例行記者會表示，這恐不是言論自由的層次，提醒避免觸法，陸委會將配合主管機關內政部了解具體情況，持續關注。

陳明祺指出，中國大陸今年初提出「習五條」，推動「一國兩制」，意圖加速對台灣的統一進程，持續對我軍事外交打壓，並限制大陸民眾來台，「對於這些非理性的做為，我們堅決反對」。

陳明祺強調，政府立場就是捍衛國家主權跟民主體制，根據最新民意調查，近9成台灣民意反對「一國兩制」，以及中共對台的打壓作為。台灣是一個民主法治社會，對於各樣主張，憲法保障國人享有言論自由，但中共推動「一國兩制台灣方案」，就是要消滅中華民國，政黨或個人如呼應這類主張，恐不是言論自由層次的問題。

陳明祺說，政府要提醒，在兩岸交流中，應重視國家安全跟社會觀感，避免觸法。政府會持續的關注事件相關發展，了解是否有違反相關的法律界線。

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