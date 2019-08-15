中國若鎮壓香港 陸委會：因應措施準備好了

2019-08-15 18:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港「反送中」示威越演越烈，外媒報導，中國政府正調動部隊到香港邊境，數千名武警今在深圳體育館進行操練。被問到若中國鎮壓香港，是否做好撤僑準備？政府是否有沙盤推演？陸委會副主委陳明祺今在例行記者會表示，不樂見香港進入此緊急狀態，不過，政府本於職責，對於相關訊息平常就有演練，也有相關作業程序。

陳明祺說，我們不樂見中共出動駐港解放軍或其他形式鎮壓民眾，破壞香港現狀，希望各方透過理性、和平對話，尤其是香港政府能透過回應民意需求，早日回復香港社會平靜，保障香港原本自由與法治體制的完整。而我政府對香港情勢密切關注，有做相關研判，「各種可能性都在我們內部有相關的討論，因應措施也都已經準備好了」，請國人放心。

至於是否有港人申請政治庇護？陳明祺指出，很多事情牽涉到個人隱私，也涉及現在香港的情勢，「只能說如果有接到個案的話」，陸委會將按照相關法令處理，「更多的訊息，現在不方便完全透露。」

他也提到，今年5月獲得許可在台居留港人249人、6月267人；獲得定居許可人數5月104人、6月92人，主要以依親與婚姻來台最多，其次是來台投資。

根據移民署網站統計資料顯示，去年5月獲得許可在台居留港人197人、6月179人；獲得定居許可人數去年5月108人、6月76人。若以數據來看，香港民眾6月申請來台居留人數較去年同期成長達49％。

陳明祺提到，行政院「難民法」草案在2016年8月經立法院內政委員會審查完畢，但立法程序還沒完成，在此情況下，香港居民要向我方尋求協助，如果有個案，會按照人道原則跟相關法規妥適處理。

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