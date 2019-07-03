附和攻擊總統「沒有下一代」 新黨王炳忠臉書被灌爆

2019-07-03 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕代表新黨參選2020總統的新黨青年團團長楊世光今（3）日承認對總統蔡英文人身攻擊，新黨臉書粉絲專頁、青年軍王炳忠更在下午繼續攻擊蔡總統「沒有下一代」，被網友灌爆砲轟「怪不得新黨會泡沫化」。

新黨臉書下午2點45分發文攻擊蔡總統「沒有下一代」，還表示「對年輕爸媽的照顧可能不夠」、「從未承受過學貸、房貸的蔡女士，更不曾經歷職場冷暖、他人臉色的千金小姐蔡女士」，甚至提到「很遺憾蔡女士對新黨參選人當選要將她繩之以法的承諾，沒有正面回應」。

新黨臉書更自我解釋「民進黨婦女部的分析」，稱「尊重民進黨婦女部，將統派等同進步的解讀」，還強調「是統還是獨，這是各人主張的宣示，大家公平競爭，不要遮掩，無關褒貶」甚至要求國民黨總統參選人表態，「是否當選也願意依法追究蔡英文違憲違法的責任，給人民一個交代？」

不少網友看不下去新黨立場，有網友認為，「有下一代的候選人是否就會提出為了下一代好的政見？教育體系的許多師長們任教時也沒有下一代，難道這些師長們也不了解下一代？你的孩子不是你的孩子，有下一代的人不見得了解下一代，候選人該被檢視的是政見，而不是性別和有無下一代。」

更有網友指出，「以目前提出的政見和論述來看，國民黨候選人還是比新黨優秀多了，怪不得新黨會泡沫化」，此番言論引發新黨青年軍王炳忠不滿，回覆留言稱：「什麼政見？什麼論述呢？不妨講來聽聽！」，但網友沒有理會。

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