罵蔡沒下一代 新黨楊世光：我就是人身攻擊

2019-07-03 16:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕代表新黨參選2020總統的新黨青年團團長楊世光今日至南港昭安宮參拜，針對「我是統派，我是男人，誰是獨派，誰是女人」等發言引發社會爭議，總統蔡英文也批評是人身攻擊、性別歧視。楊世光今日受訪砲轟，「我就是人身攻擊，但不是性別歧視」，蔡英文妳是不是女性，妳沒下一代懂什麼下一代。

楊世光指出，新黨是反對黨「一就是一、二就是二，黑就是黑，白就是白」，台灣的政治人物須對選民負責，「是就是是，黑就是黑，白就是白」，過去4年民進黨執政失去制衡力量，還有違法違憲問題，他若當選2020總統一定徹查嚴辦蔡英文。

楊世光表示，蔡英文過去做太多違法違憲事情，大法官提名也不恰當，這不是藍綠統獨問題，蔡摧毀過去幾十年憲政基礎，只為了一個人或一黨之私，這對台灣民主非常不好，要還給民眾一個公道。

楊世光強調，妳是不是女性？這沒有歧視不歧視問題，而是不要操縱性別議題，「我非常不屑蔡英文操縱性別議題、自由人權議題，蔡英文妳是不是女的？我大膽說她從來沒講過。那到底是統的、還是獨的，妳要的是什麼？不要每次都不、非、我反！」

楊世光直嗆，希望蔡英文明確說出「我是什麼」，告訴中華民國選民「妳是什麼」、「妳要什麼」，不要在那搞性別操縱，這議題他自己都不怕，台灣年輕人真的沒有夢，夢到底是什麼，是建國夢嗎？還是和平統一？統一夢也應該講清楚。

「我就是人身攻擊，但不是性別歧視！」楊世光砲轟，「我就是人身攻擊」，新潮流最講義氣，為什麼陳菊會背叛她的兄弟賴清德，陳菊在蔡英文面前亂搞什麼，「不知道是哪一點碰到她敏感神經」。

楊世光嗆聲，政治人物連自己是什麼要什麼都不知道，在那說是性別議題，那大家來辯論「我也不怕」，來談這是性別議題，還是妳是什麼？蔡英文應該要講清楚。

楊世光重申，蔡英文她沒有下一代，總統臉書只看到花錢的政見，完全沒看到賺錢政見，在吃光台灣上一代老本，一直在吃經國先生留下來的資源，未來到底在哪邊，還有人說0歲至6歲要政府出，沒有一個賺錢策略。

楊世光批評，台灣房價那麼貴，金主都是建商，還有市長在調降房地稅，像什麼話，因為這樣年輕人才會不敢生，「所以妳懂什麼下一代，妳沒下一代，你沒有資格講下一代，她只會把上一代錢花掉，騙下一代選票，至於下一代，她沒有下一代！」

針對連署籌備情況，楊世光則說，關於連署事宜，第一階段在中選會尚未公告前，前面60天會預做準備，後面60天在地方組織及安排「會讓大家嚇一跳」。

他提及，28萬連署已經快準備好了，這次絕對不是選假的，連署早在宣布參選總統前都開始準備，60天後大家可以拭目以待。

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