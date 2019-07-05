推進統一 劉結一：已與洪秀柱、郁慕明達成共識

2019-07-05

〔記者鍾麗華、施曉光／綜合報導〕中國國台辦主任劉結一昨天出席活動時表示，六月以來，已與前國民黨主席洪秀柱、新黨主席郁慕明、立委高金素梅等台灣政治人物，達成「共同反對台獨分裂，攜手推進祖國和平統一進程」等多項共識。陸委會副主委邱垂正表示，此部分是否涉及違反規定，將會同相關機關積極處理。

國民黨：洪秀柱個人行為

國民黨文傳會主委程美華昨表示，此為洪的個人行為，國民黨的一貫立場就是「 九二共識，一中各表」，反對台獨，不接受「一國兩制」；國民黨企盼兩岸在「九二共識」的基礎上，促進兩岸關係和平發展。

劉結一昨出席「第十二屆津台投資合作洽談會」開幕致詞時表示，洪秀柱、郁慕明、高金素梅等人，先後率團前來中國大陸，圍繞兩岸關係與民族復興主題，與陸方深入交換意見，開展對話協商，並達成「共同反對台獨分裂，攜手推進祖國和平統一進程，實現民族復興，深化兩岸融合發展，促進兩岸青年、基層文化交流，加強民族團結」等多項共識。

劉結一稱，這說明了「大道之行，人心所向，不可阻擋，只要兩岸同胞攜手同心，排除干擾、克難前行，兩岸關係和平發展道路就愈走愈寬廣，祖國和平統一進程就愈來愈順暢，中華民族偉大復興大勢就愈來愈強勁」。

邱垂正回應，在中國大陸提出「習五條」、「一國兩制台灣方案」後，陸委會多次提醒，我方政治人物赴陸必須遵守現行的兩岸條例規範，同時也要注意社會觀感與國際視聽，共同維護台灣的整體利益。

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