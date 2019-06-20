郁慕明要國民黨表態 支持一國兩制

2019-06-20 17:58

〔記者林良昇／台北報導〕政論節目主持人黃智賢在中國海峽論壇支持「一國兩制」，慘遭各界批評，新黨主席郁慕明發文力挺黃智賢，強調現狀就是一國兩制，「黑就是黑，白就是白」，也要求國民黨應該明確表態，支持一國兩制。

郁慕明在臉書發文力挺黃智賢，他表示，堅持是非黑白，新黨力挺黃智賢，更要呼籲國民黨必須明確表態，支持黃智賢在海峽論壇說出的真話，不表態那是怠忽職守，跟著一起批評黃智賢，更是助紂為虐，最後將害死自己。

郁慕明質疑，民進黨現在連海峽論壇都定義為敵人統戰的活動，「國民黨逃得掉嗎？」以前人家用反服貿搞國民黨，現在同樣藉反送中反「中國」（包括反「中國」國民黨），國民黨竟然還要拿香跟拜？

郁慕明說，這樣下去國民黨只剩下「九二共識」，但「九二共識」也還是有「一中」，不管同表、各表都還是中，國民黨卻坐視民進黨炒作反中，最後根本立場也被摧毀了。

郁慕明指出，有人說黃智賢講「一國兩制」就是親中共，台灣人聽了就是不舒服。但現狀就是兩岸一中、一國兩制，憲法允許兩岸變成兩國嗎？新黨就跟黃智賢一樣，堅持「黑就是黑，白就是白」，不敢挺身而出捍衛是非的黨，就請改掛上「黑就是白，白就是黑」，昭告天下正在顛倒黑白。

郁慕明聲稱，這個社會上還有是非的人，不論只剩百分之5、百分之10、還是百分之20，請一起站出來力挺黃智賢，支持一國兩制，支持基本的是非，台灣人整天都說要維持現狀，現狀就是一國兩制，大家不要再自欺欺人。

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