泛藍鬧內鬨？郁慕明酸年紀老 汪志冰嗆莫名其妙！

2019-06-16 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍台北市議員汪志冰上週六以支持度27.371%，從黨內北市第一選區士林、北投立委提名初選中勝出，將與新黨籍台北市議員潘懷宗展開第二階段民調，獲勝者將代表泛藍陣營出征。未料，新黨主席郁慕明昨在臉書開嗆國民黨，還酸汪志冰比潘「老」5歲，汪稍早也在同名粉專回擊「真是莫名其妙！？」

汪志冰今在文中表示，郁慕明說她是國民黨派出角逐初選，「有證據嗎？」並稱要派應一開始就派，「怎麼登記前才派？只有13天的準備時間？」接著她嗆「懂選舉的人應該有起碼的概念！」

汪志冰在文中指出，「政黨合作」應指經雙方政黨協議後，依遊戲規則進行君子之爭，並稱在選舉戰場上，只有全力以赴、無誰該禮讓誰，「我們不能把選民當傻子！？」

汪志冰在文中直言，「做主席的高度，不應該刻意拿我的年齡來說嘴」，及選舉比的是認真問政、耕耘基層等，「不是在比誰比誰年輕幾歲！所以套郁主席的話，政黨合作，應該要有基本的尊重喔！」

汪志冰在文末提到，「政黨合作」表示「由藍軍最強的人」出來對戰民進黨立委吳思瑤，「畢竟那將是一場『硬仗』，而不是吃拜拜！」

據了解，汪志冰的回應似針對郁慕明昨在臉書的貼文。郁慕明的文中提及，「國民黨內傳雜音，說年輕一輩不滿『禮讓』潘懷宗選台北市第一選區立委」，並反嗆「國民黨哪有禮讓，只是合作」，還稱就算國民黨禮讓潘懷宗「也應該」，因潘擔任當地議員多年，「資歷難道還不如你們這些小輩嗎？結果最後一刻，又派出比潘懷宗還老5歲、當年靠新黨提名出道的汪志冰」，要在月底與潘比民調。

郁慕明在文中表示，潘懷宗接受這樣的「合作」初選是他的氣度，「不代表國民黨內就可以嘲諷新黨」，要對方把話收回去，並重提4年前的「換柱」風波，疑暗諷當初國民黨「自己不爭氣」。郁慕明另警告，「國民黨內各種羞辱新黨的話適可而止，不要太超過」、放話「不要把我惹毛了」，甚至揚言「我乾脆台北市各區立委都提名」、「國民黨要不要？」

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