繼洪秀柱後 中國邀訪郁慕明

2019-05-23

北京營造政治協商假象

〔記者鍾麗華、陳昀／綜合報導〕中共總書記習近平年初拋出「一國兩制台灣方案」後，中國企圖營造台灣各界一波波赴北京協商的假象。在邀訪前國民黨主席洪秀柱後，新黨主席郁慕明廿四日也將赴中國進行七天訪問。

郁：共謀和平統一願景

中國國台辦發言人馬曉光昨透過新聞稿表示，郁慕明將率台灣各界人士代表團於五月廿四日至卅日參訪廣東、上海、江蘇、北京等地。在京期間，兩岸各界人士將圍繞兩岸關係與民族復興展開「對話協商」，交換意見。

陸委會多次重申，中共近期密集邀請台灣政治人物赴陸呼應「習五點」，形塑兩岸進行「民主協商」、共議統一的樣板，為其政治立場背書，呼籲國人應認清中共侵略台灣的圖謀。依兩岸條例及相關法律，國人未經授權不得與中國大陸進行協商簽署協議，更不能損害國家主權與安全。

郁慕明昨表示，是以「新中華兒女學會榮譽理事長」身分率團訪中，為期一週的「廣上南北行」，並在北京與大陸方面就兩岸關係與民族復興交換意見，「會見誰、跟領導會面是一定有的」，交流目標也不拐彎抹角，就是表明「共謀和平統一、共享民族復興」的兩岸願景。

郁也說，沒有獲得授權，也沒有實行能力，怎麼有條件政治協議？他只不過是要告訴大陸，台灣同胞希望兩岸之間如何和平相處，這跟國家安全無關。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法