汪洋會郁慕明 陸委會批故技重施、枉費心機

2019-05-29 21:24

〔記者鍾麗華／綜合報導〕繼國民黨前主席洪秀柱後，新黨主席郁慕明天率團赴中訪問，今天上午先與中國國台辦主任劉結一提出共謀民族復興、深化兩岸民族融合等5點共同倡議，下午會見中國全國政協主席汪洋，兩人均提到「 一國兩制」。對此，陸委會表示，北京當局故技重施，只是枉費心機、徒勞無功，台灣人民也不可能相信。

汪洋稱，郁慕明多年來是旗幟鮮明堅持一個中國立場，堅決反對台獨，積極維護統一的事業做努力，「其情可感，其情可佩」；他也提到，有這麼多的青年朋友出席，「這是促進兩岸統一事業的新生力量」，看到民族復興、國家統一的力量，薪火相傳。中共總書記習近平今年初提出和平統一、實施「一國兩制」方案的主張，得到很多台灣朋友的高度認同，台灣內部很多都表示願意參與對話溝通。

郁慕明回應，在台灣還是有一些人，是挾洋自重。靠外國勢力，都把寶壓在外國勢力，「但我們這個立場就是要撥亂反正，就是反對台獨，就是追求和平統一」。他希望在「一國兩制」、對兩岸同胞都有利的方式之下，能夠早日實現中華民族的偉大復興。

對此，陸委會強調，中共近來密集邀請我政治人物赴陸，發表所謂的「共同倡議」呼應「習五條」，老調重彈北京當局所定義的「一中原則」、「九二共識」、「民族復興」等，實則是藉由與我統派人士團體會面，進行對台政策的宣傳，刻意將兩岸交流政治化，形塑兩岸進行所謂的「民主協商」及共議統一的樣版。

面對中共持續加大對台政軍施壓及統戰分化，陸委會再次提醒我政治人物赴陸交流，應彰顯台灣主流民意、維護國家主權尊嚴與整體利益，避免落入中共對台促統布局的統戰宣傳工具，更應認清中共當局企圖併吞台灣的野心，切勿對其片面設定的政治主張心存幻想，甚至隨之起舞。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法