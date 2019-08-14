鼓勵增產報國 蔡英文：總統府生育率超過平均值就記嘉獎

2019-08-14 12:23

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今天上午在總統府主持「總統府暨國安會108年員工家庭日」，與會者包括副總統陳建仁、總統府秘書長陳菊、國安會秘書長李大維等人，總統強調，一定要讓小朋友快樂、安全成長，國家一定會盡最大的力量來照顧。

今天約900多人參加親子日活動，其中新生兒有39名，總統逐一發放紅包給2歲以下的小朋友。總統抵達現場後，現場許多人帶著小孩並拿起手機自拍與總統合影畫面，氣氛輕鬆愉快。

總統致詞表示，過去一年是總統府很忙的一年，在這麼忙情況下，同仁們仍不忘增產報國，「我覺得很高興，拍手」。

總統說，總統府有各式各樣的問題要處理，每一天都很忙，相信同仁們回到家裡看到自己的小朋友，一定非常開心，小朋友可以帶來一些撫慰與快樂。

她表示，國家拿出各式各樣的政策，從減稅、育嬰到育兒，希望減輕年輕家庭的負擔，每一年親子日看到小朋友就是對自己的提示與提醒，告訴自己一定要讓小朋友快樂、安全成長，國家一定會盡最大的力量來照顧。

總統也盼望，總統府的生育率可以超過全國平均值，也可超過所有政府機構的平均值，如果沒有超過平均值，總統要反省，如果超過，「總統給你們嘉獎」。

總統又說，今天看到很多阿公阿嬤在這裡，而且是很驕傲的阿公阿嬤，政府最重要的一個政策叫做長照2.0，相信在場的阿公阿嬤都不需要長照2.0，她要跟在場的阿公阿嬤說，有孫子真好，可以不用長照。

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