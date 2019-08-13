嗆韓旅日中國人︰韓是草包、郭太親中 蔡真心愛台灣

2019-08-13 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前在桃園進行參香之旅，遭中裔旅客與同行伴侶比「倒讚」嗆聲，該名男子近日在臉書PO文，自述深入敵營舉動背後的心路歷程，並依次詳述自己對韓國瑜、郭台銘、蔡英文3人印象，接著更分析3人未來將對台灣造成的重大影響。

自稱居住日本逾30年的中裔工程師今天在臉書撰文，回應民視記者的問題：「對部分台灣人挺韓的憂慮，若郭台銘脫黨參選？為何蔡英文最能守住台灣民主」，他說，自己將分別針對韓、郭、蔡3人的印象與背景，分析他們未來可能對台灣造成的影響。

中裔工程師指出，韓國瑜出身眷村，起點不高卻又不愛學習，只愛耍嘴皮、出風頭，這決定了他「絕對不是一個務實者」，他說，韓身為草包所帶有的草腥味，讓許多智商不高者誤以為他是「親民且來自底層的政客」，但實質上現在的韓只是國民黨利用之下的選舉工具，「黨內高層絕不會從心底看得起這種『無德無望，純粹靠每天炒作的小流氓』的」。

中裔工程師進一步分析，郭台銘的出生環境與韓國瑜相似，皆為負面分數，但郭具有韓沒有的真本事，即為「有成功的實業做強大的支撐」。他認為，郭台銘無論掛哪個政黨招牌，即便仿效柯文哲無黨籍參選，勝算皆遠高於韓國瑜，惟郭勝選的前提是必須立足台灣。他說，郭台銘身為馬政府時期親中政策的最大受益者，與中國走得太近，強調郭的包袱不僅讓鴻海淪為「人質」，整個台灣未來都將成為比馬英九時期更嚴重的人質。

至於現任總統蔡英文，中裔工程師憶述，自己在2011年馬蔡大選時首度聽聞這個名字，被當她敗選後的演說與其不屈為台灣打拚、熱愛台灣的精神所感動，「是當時任何一個候選人都沒有讓我感受到過的」。

他說，蔡政權在過去3年內，為台企回遷作了大量的工作，也已經有數據上的良好轉變的明證，若持續下去，台灣對中國的依賴將越來越少，且不受流氓脅迫將更穩定自主，「這才是台灣經濟正常化必須堅持的道路」。

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