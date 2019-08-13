靈鷲山水陸法會 總統為全民祈願

2019-08-13 13:04

［記者陳恩惠／桃園報導］靈鷲山第26屆水陸空大法會7至14日在桃園巨蛋舉行，歷經宗教聯合祈福會及結界、幽冥戒等佛事，明天將圓滿送聖，蔡英文總統、總統府秘書長陳菊、立法院長蘇嘉全等人，今天出席法會為全民祈福消災，在莊嚴殊勝的內壇聖殿，與靈鷲山開山住持心道法師一起燃燈供花，虔誠地為全民誦讀祈福祝禱文，在十方諸佛菩薩、龍天護法加持下，祈願無災無難、台灣平安。

蔡英文上午10時30分抵達法會現場，在桃園市長鄭文燦、總統府秘書長陳菊、立法院長蘇嘉全等人，先在入口處禮拜富貴金佛，並獻花供佛，一行人隨即與心道法師前往莊嚴殊勝的內壇，千餘名信眾起立恭迎，並等待佛事開始，心道法師與蔡英文、鄭文燦及蘇嘉全登壇至聖殿首席禮佛，進行祝禱祈福儀式。

蔡英文也為全民誠心祈願：水陸盛會度十方，冥陽兩利皆回向，法界聖凡登雲路，不忘真心渡慈航，政績鞏固民安康，治道遐昌臻福祿，政通人和城富庶，萬世慈悲德弘揚，仰願十方諸佛菩薩、龍天護法加持，祈願全國人民、善信大德，無災無難，闔家平安。

心道法師慈悲開示：「近來受颱風、地震影響，大家都感受到對大自然災害與老病死的恐懼。佛說『業自所有』，就是自己所受的果，都來自所做的因，呼籲從根本改變業因，淨化自己，止惡行善，止息輪迴之苦。」

據悉，蔡英文這次是第三次到靈鷲山水陸法會祈福，首次是2011年時任民進黨主席時，她在短暫會晤心道法師時，特別感謝靈鷲山每年舉辦法會，護佑台灣平安，2015年當時是民進黨總統參選人，當時她說，靈鷲山長期秉持的信念就是充滿自利與利他的精神，這種精神是每一位政治人物都應該效法的，她會以此精神來推動台灣的改革，並達到人民的期待。

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