駁辣台妹風格飲鴆止渴 蔡英文：柯主席用錯用語

2019-08-14

〔記者陳恩惠、沈佩瑤、劉力仁／綜合報導〕台北市長柯文哲前晚在電視專訪中指蔡英文總統近期「辣台妹」風格是飲鴆止渴，蔡英文昨天到桃園市出席活動後回嗆，「柯主席」近來一些觀察都失之偏頗，也太以自己為導向。

批柯評論 與國際評價落差大

蔡英文說，自她執政以來，其實都以維持兩岸和平穩定跟區域和平穩定為最重要的執政目標，但是作為執政者、國家的總統，不能夠讓台灣的主權一點一滴的流失，所以在中國方面提出「一國兩制、台灣方案」的時候，她必須要站出來講「無法接受」，並採取堅定的態度來面對。

蔡英文說，柯說「飲鴆止渴」等評論，確實跟國際社會對我國處理兩岸關係或區域問題的評價落差滿大，看看目前香港所發生的事，就知道他真的用錯用語了。

蔡英文說，香港這幾天的衝突，確實讓關切香港自由民主發展的人感到憂心，尤其年輕醫護人員受傷令人不捨，希望香港當局可以跟人民坐下來溝通、對話，誠心面對香港人民對自由民主的期待並正面對應，讓香港社會可以回歸穩定。

對於香港反送中抗議活動越演越烈，行政院長蘇貞昌昨天受訪時，呼籲香港政府回應香港人民訴求。他說，香港在一國兩制之下，變成現在這個樣子，我們目前擁有的自由民主生活相當不容易，一定要珍惜、團結一起，守護台灣的主權及自由民主。

柯：她要這樣講 我就沒辦法

對於蔡英文強調兩岸政策和平穩定，柯文哲昨受訪時冷笑回應「她要這樣講我就沒有辦法」、「我也知道她一定會不服氣」，但他覺得國家利益有時候跟個人利益有衝突，還是以國家長期利益為準。

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