韓國瑜稱上任後沒打過麻將 林智鴻轉貼峇里島照片打臉

2019-08-14 10:05

〔記者王榮祥、陳文嬋／高雄報導〕民進黨高市議員林智鴻今透過臉書指出，昨天接到網友爆料並提供照片，指稱韓國瑜市長今年農曆年期間前往峇里島度假，半夜與許淑華立委等人在飯店內打麻將，跟他在臉書上闡述自從擔任市長以來，「沒再打過一場麻將」的說法有出入，呼籲韓國瑜要講清楚，是「記錯」還是「說謊」？

韓國瑜幕僚回應，市長只是過年期間與家人、親友、同事聚聚，不玩錢、也不是在高雄打的麻將。

林智鴻說，當時同行的還有許淑華立委，根據中天電視台報導及爆料者轉述，韓國瑜市長一行人入住在峇里島Club med渡假村。

爆料者告訴林智鴻，2月4日除夕夜晚間11點多，看到韓國瑜與許淑華等人出現在飯店泳池畔的室內公共空間，現場擺放3、4桌的麻將桌，韓市長與許淑華委員等人，在其中一桌開始打起麻將，爆料者在旁側吧台區與家人喝酒聊天至半夜1點多才離開，韓市長一行人還在打麻將沒有離場。

林智鴻指出，過年期間，親朋好友聚會打打衛生麻將都是台灣社會常有的事，增進家人間的感情都是人之常情，但韓市長卻說「自從擔任市長以來，沒再打過一場麻將」，這顯然與爆料者所見的事實不符，爆料者看不下去，因此找上他並提供照片與當天的描述，韓市長有必要公開澄清與說明他究竟是「記錯」還是「說謊」？

韓國瑜在臉書聲明，擔任市長後沒打過一場麻將，（記者王榮祥翻攝）

峇里島Club med渡假村空照圖。（記者王榮祥翻攝）

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